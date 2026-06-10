AfterDawn rokkistaran ikään, 27 vuotta täyteen

Rakas harrastusprojektimme, joka näin jälkikäteen katsottuna lähti hieman käsistä, viettää tänään merkkipäiväänsä.

Eli sivustomme, AfterDawn avattiin suurelle yleisölle tasan 27 vuotta sitten, 10.6.1999.

Iso osa nykyisistä lukijoistamme ei ollut vielä tuolloin syntynytkään - saati sitten käyttänyt nettiä. Mutta toki mekin olemme vuosien ja vuosikymmenten mittaan muuttuneet ja mukautuneet maailman - ja teknologian - muuttuessa.

Viimeisen vuoden aikana uutistemme kärki on ollut vahvasti siinä, miten teknologia ja politiikka ovat aina vain vahvemmin kietoutumassa toisiinsa. Tekoäly, geopolitiikka, sääntely, vaalit, mainonta, yksityisyys ja sosiaalinen media ovat linkittyneet toisiinsa monimutkaiseksi, kaikkien elämään vaikuttavaksi kudelmaksi.

Tässä valtavassa muutoksessa kartalla pysyminen on toisinaan hyvin vaikeaa ja merkittäviäkin päätöksiä jää piiloon muistioiden, pitkien lakitekstien ja kabineteissa tehtyjen päätösten taakse.

Uskon ja toivon, että olemme pystyneet olemaan yksi niistä äänistä kotimaan mediakentällä, joka on pitänyt lukijamme kartalla kaikkein tärkeimmistä kehityskuluista tuollakin saralla.



Samalla toki olemme jatkaneet aktiivista uutisointia myös aivan tavallisista teknologian aiheista, kuten tuotejulkistuksista ja vaikkapa kiinnostavien teknologiafirmojen tapahtumista. Unohtamatta tietenkään monipuolisia tuotearvostelujamme.

"Rokkitähden ikään" pääseminen ei ole ollut ihan helppo matka - ja kovin montaa yhtä vanhaa, suurista mediataloista riippumatonta sivustoa ei enää Suomesta löydykään. Sen ansiosta, että te, rakkaat lukijamme, olette jaksaneet vierailla sivuillamme (mielellään mainosestot pois kytkettyinä) vuodesta toiseen, olemme pystyneet jatkamaan kotimaisen, itsenäisen teknologiajournalismin tekemistä kaikki nämä vuodet.

Haluankin kiittää toimintaamme vuosien mittaan osallistuneita vapaaehtoisia, nykyisiä ja entisiä työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme sekä ennen kaikkea teitä, rakkaat lukijamme, näistä vuosista.

Jatkamme kohti tulevia vuosia, toivottavasti aiempaakin terävämmin.

Kiitos!

-Petteri Pyyny, "viimeinen webmaster"

AfterDawn Oy