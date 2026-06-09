Google pudotti halvimman AI-tilauksensa hintaa ja tuplasi tallennustilan

Google on laskenut halvimman tekoälytilauksensa hintaa ja kasvattanut samalla sen sisältämän tallennustilan määrää. Muutos tekee yhtiön Google AI Plus -nimellä kulkevasta aloitustason paketista huomattavasti aiempaa houkuttelevamman tavallisille kuluttajille, jotka etsivät edullista tapaa hyödyntää tekoälyominaisuuksia ja pilvitallennustilaa.

Tähän asti Google AI Plus -tilaus on kustantanut 7,99 euroa kuukaudessa ja sisältänyt 200 gigatavua tallennustilaa. Uudistuksen myötä paketin hinta putoaa 4,99 euroon kuukaudessa, mutta samalla tallennustilan määrä tuplataan 400 gigatavuun.

Tallennustilan korotus saapuu käyttäjille seuraavien päivien aikana, kun taas alempi hinta astuu voimaan kunkin käyttäjän seuraavan laskutuskauden alkaessa. Tarjolla on myös samaa nimeä käyttävä 9,99 euron hintainen 2 teratavun tilaustaso.

Viiden euron kuukausihinnalla tilaajat saavat Gemini-sovelluksessa käyttöönsä kaksi kertaa suuremmat käyttörajat ilmaistasoon verrattuna. Tarjolla on myös muitakin ominaisuuksia sekä laajennettuja käyttörajoja muissakin tekoälyä hyödyntävissä palveluissa, kuten NotebookLM-alustalla, Google Flow-, AI Studio- ja Antigravity-työkaluissa.



Tuore hinnanalennus on jatkoa Googlen laajemmalle tekoälytilausten remontille. Aiemmin yhtiö päivitti kalliimman AI Pro -tilauksen sisältämään 5 teratavua tallennustilaa ilman hinnanmuutoksia.

Toukokuussa järjestetyssä Google I/O 2026 -tapahtumassa puolestaan esiteltiin AI Ultra -tilausmallit, joiden hinnat alkavat Suomessa sadasta eurosta kuukaudessa, mutta jotka sisältävät valtavan tallennustilan lisäksi YouTube Premium- ja Google Home -lisäpalveluita.

Mikäli haluaa vain pilvitallennustilaa, se onnistuu edelleen Standard- ja Basic-tilauksilla 2,99 ja 1,99 euron kuukausihinnoilla. Näillä saa 200 tai 100 gigatavua tallennustilaa.