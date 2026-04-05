Googlelta miellyttävä korotus: AI-tilaajien tallennustila harppasi kerralla 5 teratavuun – hinta pysyy samana

Google on päivittänyt AI Pro -tilauksensa sisältämän pilvitallennustilan määrän merkittävästi, mikä tarjoaa asiakkaille entistä enemmän kapasiteettia ilman lisäkustannuksia. Aiemmin AI Pro -tilaus sisälsi 2 teratavua tallennustilaa, mutta nyt määrä on kasvanut 5 teratavuun. Muutos koskee sekä uusia että nykyisiä AI Pro -tilaajia, ja tallennustilaa voi hyödyntää laajasti esimerkiksi Google Drivessa, Google Kuvissa sekä Gmailissa.

Muutos otettiin käyttöön tällä viikolla, ja siitä on ilmoitettu nykyisille tilaajille sähköpostitse. Tilauksen hinta siis pysyy 22,99 eurossa kuukaudessa tai 229 euron vuosimaksussa.

Tallennustilan kasvattaminen vastaa käyttäjien muuttuneeseen tarpeeseen, sillä tekoälyä hyödyntävät sovellukset tuottavat yhä suurempia tiedostoja. Esimerkiksi tekoälyllä muokatut kuvat, pitkät dokumentit ja videot vaativat aiempaa enemmän tilaa.

AI Pro -tilauksen kautta käyttäjät pääsevät myös käsiksi Googlen uusimpiin tekoälyominaisuuksiin, kuten laajennettuun Gemini-malliin ja muihin työkaluihin.



AI Pro -tilaajille tämä päivitys merkitsee käytännössä 2,5-kertaista lisäystä pilvitallennustilassa ilman lisähintaa. Vertailun vuoksi perinteinen Google One -tilaus tarjoaa 2 teratavua tallennustilaa 9,99 euron kuukausihintaan, mutta ilman kehittyneitä tekoälypalveluita. Edullisemmissa Google AI -tilauksissa, kuten AI Plus -tasolla, tallennustilaa on 200 gigatavua, ja kalliimmassa AI Ultra -tilauksessa jopa 30 teratavua.

Tämä korostaa Googlen strategiaa: yhtiö haluaa selvästi houkutella suuren tallennustilan tarvitsijat kalliimman tekoälytilauksen piiriin. Vaikka AI Pro on yli kaksi kertaa kalliimpi kuin perus-Premium, 5 teratavun tallennustila tekee siitä hinta-laatusuhteeltaan erittäin kilpailukykyisen niille, jotka joka tapauksessa tarvitsevat tilaa pilvipalveluistaan.