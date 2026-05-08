Nintendo nostaa Switch 2:n hintaa Suomessakin

Nintendo valmistautuu nostamaan Nintendo Switch 2 -konsolin hintaa maailmanlaajuisesti tänä vuonna.

Yhtiö on vahvistanut, että Yhdysvalloissa laitteen suositushinta nousee nykyisestä 449,99 dollarista 499,99 dollariin, eli 50 dollarilla. Euroopassa hintaa tarkistetaan ylöspäin 469,99 eurosta 499,99 euroon. Korotus astuu voimaan 1. syyskuuta 2026 Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa - eli nyt on vielä noin neljä kuukautta aikaa ostaa konsoli itselleen nykyisellä hinnalla.

Suomessa Switch 2:n hinta poikkeaa hieman muusta Euroopasta, sillä meillä virallisesta maahantuonnista ei vastaa Nintendo itse, vaan ruotsalainen Bergsala. Tällä hetkellä konsolin saa halvimmillaan Suomesta 489 eurolla ja on todennäköistä että meillä hinta tulee nousemaan syyskuussa yli 500 euron.



Nintendon mukaan korotuksen tärkein syy on tietysti tekoälyfirmojen hurjasta kasvusta johtuva globaali komponenttipula, joka on nostanut erityisesti käyttömuistin ja tallennustilan hintaa merkittävästi. Tämän lisäksi yleinen inflaatio sekä valuuttakurssien vaihtelut ovat asettaneet uusia hintapaineita Switch 2:lle.

Yhtiö ei toki ole yksin rimpuilemassa komponenttien kallistumisen kanssa, sillä esimerkiksi Sony nosti Playstation 5:n hintoja huhtikuun alussa.