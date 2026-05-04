Temu on nyt suomalaisten eniten käyttämä verkkokauppa

Kiinalainen verkkokauppa-alusta Temu on nyt suomalaisten suosituin verkkokauppa.
Tähän johtopäätökseen päädyttiin tilaamassa PostNordin tutkimuksessa, jossa Temu ohitti ykköspaikkaa pitäneen Zalandon ensimmäistä kertaa - joskin hiuksenhienolla erolla.
PostNordin tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaisista 29,9 prosenttia on tilannut viimeisen kolmen kuukauden aikana jotain Temusta, kun Zalandolla osuus oli 29,8 prosenttia.
Temun suosio on noussut vuoden takaisesta tutkimuksesta noin 5 prosenttiyksikköä ja Zalandon suosio vain prosenttiyksikön verran.
PostNord selvitti myös erojamme länsinaapuriimme Ruotsiin ja tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat paljon ahkerampia käyttämään ulkomaisia verkkokauppoja kuin ruotsalaiset. Suomalaisista 80 prosenttia on tilannut jotain ulkomaisista verkkokaupoista viimeisen vuoden aikana, kun ruotsalaisista ulkomailta on tilannut vain 57 prosenttia.
Nuoriso ei Temusta tutkimuksen mukaan niinkään tilaile, vaan nuorimmat ikäryhmät suosivat ulkomaisista verkkokaupoista ruotsalaisia ja saksalaisia palveluita, joista tuotteet toimitetaan Suomeen nopeammin kuin Kiinasta.
PostNordin E-commerce in the Nordics -tutkimusraportti pohjautuu Pohjoismaissa (pl. Islanti) tehtyihin kuluttajille suunnattuihin kyselytutkimuksiin, joihin vastasi kussakin maassa 1000 18-79 -vuotiaista.
