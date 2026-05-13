KKV eri mieltä Elisan kanssa: MTV:n kanavien katoaminen voi sittenkin tuoda hyvityksiä

Eilen saatiin tietää, että Elisa ja MTV eivät päässeet yhteisymmärrykseen jakelusopimuksista, joten tästä päivästä alkaen MTV:n ilmaiskanavat eivät enää näy Elisan kautta.

Elisa linjasi ohjeistuksessaan, että kanavien poistuminen oikeuta hyvityksiin tai määräaikaisten sopimusten purkamiseen, mutta Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on nyt ottanut kantaa aiheeseen ja viranomainen on asiasta toista mieltä.





KKV:n mukaan kuluttajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen tai tilanteen pitkittyessä jopa sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen, mikäli palvelu ei enää vastaa sitä, mitä on sovittu.

KKV painottaa, että hyvityksiä ei saa automaattisesti, vaan kuluttajan on tehtävä asiasta virallinen reklamaatio suoraan Elisalle.

Hinnanalennuksen määrä ja oikeus siihen riippuvat siitä, kuinka merkittävästi palvelu poikkeaa sovitusta ja mitä vaihtoehtoisia tapoja kuluttajalla on käytössään kanavien seuraamiseen, kuten Elisa Viihde -sovellus tai MTV Katsomo.

Jos kanavakatkos kestää pitkään, viranomaisen mukaan myös määräaikaisen sopimuksen purkaminen voi tulla kyseeseen.

Viranomainen suosittelee kuluttajia hyödyntämään vaatimusten esittämisessä Reklamaatioapuria, jonka avulla reklamaation voi kohdistaa oikein Palvelun virhe -polkua pitkin.





KKV kuitenkin muistuttaa, että reklamaation jälkeen on syytä odottaa rauhassa Elisan vastausta, sillä poikkeuksellisen laaja häiriötilanne saattaa ruuhkauttaa asiakaspalvelun ja pidentää käsittelyaikoja.

Itse kuluttajaneuvontaan ei tässä vaiheessa ole tarpeen olla yhteydessä, sillä viranomaisella ei ole resurssia käsitellä massiivista määrää yksittäisiä yhteydenottoja samanaikaisesti.

Tilanne on erilainen niiden asukkaiden kohdalla, jotka seuraavat lähetyksiä taloyhtiön hallinnoiman kaapeli-TV-sopimuksen kautta.

Koska asukkaalla ei tällöin ole suoraa sopimussuhdetta Elisaan, hän ei voi itse vaatia hyvityksiä operaattorilta.





Näissä tapauksissa reklamaatio ja mahdolliset korvausvaatimukset on tehtävä taloyhtiön toimesta. KKV huomauttaa myös, ettei sen kuluttajaneuvonta käsittele taloyhtiöiden ja operaattoreiden välisiä kaupallisia riitoja.