Spotifylta 20 -kooste: Eniten kuuntelemasi biisit koko Spotify-ajaltasi
Spotify laajentaa suosittua, aina loppuvuodesta julkaistavaa Wrapped-konseptiaan uudella "Spotify 20: Your Party of the Years" -koosteella.
Uusi kooste muistuttaa vuosittaista Wrapped-yhteenvetoa, mutta ulottuu yhden kalenterivuoden sijaan koko käyttäjän Spotify-historiaan. Käyttäjät voivat nähdä muun muassa tarkan päivämäärän, jolloin he loivat tilinsä, ensimmäisen sovelluksessa striimaamansa kappaleen, kaikkien aikojen eniten kuuntelemansa artistin sekä yhteenvedon kuunneltujen kappaleiden kokonaismäärästä. Lisäksi ominaisuus kertoo, kuinka monta ainutlaatuista kappaletta käyttäjä on vuosien varrella soittanut.
Osana kokemusta Spotify luo henkilökohtaisen Kaikkien aikojen soitetuimmat -soittolistan, johon kerätään käyttäjän 120 kuunnelluinta kappaletta koko palvelun käyttöajalta. Soittolistassa näytetään myös kappalekohtaiset toistomäärät, ja listan voi tallentaa omaan kirjastoon myöhempää kuuntelua varten. Käyttäjille tuotetaan lisäksi erillisiä "datatarinoita", joissa yksittäisiä tilastoja esitellään visuaalisesti samaan tapaan kuin Wrapped-kortit.
Kooste kytkeytyy samalla myös siihen, että Spotify itsessään täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
Kuten Wrappedin kohdalla, myös uudessa kokemuksessa painotetaan jaettavuutta. Jokaisesta koosteesta muodostuu jaettava "kortti", jonka voi tallentaa, lähettää ystäville ja julkaista sosiaalisen median alustoilla, kuten Instagramissa.
Palveluun pääsee käsiksi Spotifyn mobiilisovelluksen kautta etsimällä hakusanalla "Spotify 20" - hakutulokseksi tulee "Vuoden paras juhla", jonka takaa kooste löytyy. Kokemuksen voi avata myös mobiililaitteen selaimella osoitteesta spotify.com/20.
