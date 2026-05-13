Ecovacsin GOAT A1600 LiDAR Pro -robottiruohonleikkurin LiDAR-navigointi poistaa tarpeen rajalangoille

Ecovacs on tuonut Suomen markkinoille uuden sukupolven GOAT A1600 LiDAR Pro -robottiruohonleikkurin. Malli on jatkaja yhtiön aiemmalle Goat G1 -mallille, mutta se hylkää edeltäjänsä suurimman kritiikin kohteen: tarpeen pihalle sijoitettaville fyysisille navigointimajakoille.

Uutuuden ytimessä on Ecovacsin oma HoloScope 360 -järjestelmä, joka yhdistää pyörivän LiDAR-anturin, 3D-ToF-sensoroinnin ja tekoälykameran.





Tämä yhdistelmä mahdollistaa noin kahden senttimetrin paikannustarkkuuden ja täysin itsenäisen navigoinnin ilman rajalankoja tai muita ulkoisia apuvälineitä.

Järjestelmä luo pihasta tarkan 3D-kartan automaattisesti ensimmäisen ajon aikana, ja LiDAR-teknologian ansiosta paikannus säilyy tarkkana myös varjoisilla pihoilla tai tiheän puuston katveessa, joissa GPS-pohjaiset laitteet saattavat kohdata ongelmia.

Yksi merkittävimmistä uudistuksista on TruEdge-nimellä kulkeva reunatrimmeri, jonka avulla A1600 Pro on suunniteltu leikkaamaan nurmikon tarkasti aivan reunoja myöten. Valmistajan mukaan tämä vähentää merkittävästi tarvetta käsin tehtävälle viimeistelylle.

Laitteen suorituskyvystä vastaa 32 voltin tehoalusta ja kaksoisteräjärjestelmä, jotka mahdollistavat jopa 400 neliömetrin leikkuutehon tunnissa.

Laite on suunniteltu korkeintaan 1 600 neliömetrin pihoille ja se selviytyy jopa 50 prosentin (27°) nousuista. Turvallisuudesta huolehtii päivitetty AIVI 3D -järjestelmä, joka kykenee tunnistamaan ja väistämään yli 200 erilaista estettä, kuten puutarhakalusteet, lelut tai pihalla liikkuvat eläimet.





Käyttömukavuutta on parannettu myös ylläpidon osalta, sillä IPX6-luokituksen ansiosta leikkuri voidaan puhdistaa suoraan puutarhaletkulla suihkuttamalla.

Laitteen hallinta tapahtuu mobiilisovelluksella, josta voi säätää muun muassa leikkuukorkeutta sähköisesti 3–9 senttimetrin välillä sekä asettaa tarkat aikataulut ja kieltoalueet.

Ecovacs GOAT A1600 LiDAR Pro on saapunut myyntiin Suomessa 1 499 euron suositushintaan.

Hintataso on linjassa edeltävän G1-mallin kanssa, vaikka uutuus tarjoaa huomattavasti kehittyneempää tekniikkaa ja helpomman asennusprosessin.

