Google Maps harppaa eteenpäin: Autojen navigointiin luvassa 3D-näkymät ja kameratunnistus
Google on julkistanut laajoja päivityksiä autoiluympäristöönsä, jotka kattavat sekä yli 250 miljoonassa autossa käytettävän Android Auton että 16 eri automerkin hyödyntämän sisäänrakennetun Google built-in -järjestelmän.
Keskeisimmässä roolissa on navigoinnin visuaalinen uudistus. Niin kutsuttu Immersive Navigation tuo karttoihin elävän 3D-näkymän, joka mallintaa rakennukset, sillat ja maaston muodot entistä tarkemmin.
Navigointia helpotetaan tuomalla näkyviin kriittisiä yksityiskohtia, kuten liikennevalot, stop-merkit ja tarkat kaistatiedot, joiden avulla vaikeat liittymiset ja käännökset sujuvat varmemmin.
Sisäänrakennetulla järjestelmällä varustetuissa autoissa navigointi muuttuu entistä tarkemmaksi reaaliaikaisen kaistaopastuksen myötä, joka hyödyntää auton omaa etukameraa analysoimaan tietä ja opastamaan kuljettajaa kaistanvaihdoissa ja poistumissa.
Android Auton ulkoasu uudistuu samalla kauttaaltaan Material 3 -muotokielen mukaiseksi, tuoden mukanaan uudet fontit, animaatiot ja taustakuvat.
Käyttöliittymä mukautuu jatkossa paremmin erimuotoisille ja -kokoisille autojen näytöille, olivatpa ne sitten ultraleveitä tai pyöreitä.
Uudet widgetit mahdollistavat näkymän kustomoinnin niin, että kuljettaja näkee yhdellä silmäyksellä esimerkiksi suosikkiyhteystiedot, sääennusteen tai autotallin oven avaajan navigoinnin pysyessä aktiivisena taustalla.
Tekoäly integroituu entistä vahvemmin osaksi ajokokemusta Gemini-integraation myötä.
Magic Cue -ominaisuus kykenee ymmärtämään viestien kontekstin ja tarjoamaan älykkäitä vastauksia hyödyntämällä tietoja sähköposteista tai kalenterista.
Esimerkiksi osoitteen kysymiseen Gemini osaa tarjota valmista vastausta yhdellä napautuksella. Lisäksi Geminin kautta on mahdollista tilata ruokaa suoraan autosta puhekomennoilla.
Autoissa, joissa on Googlen sisäänrakennettu järjestelmä, tekoäly osaa vastata myös suoraan autoa koskeviin teknisiin kysymyksiin, kuten selittää kojelaudan merkkivalon tarkoituksen tai arvioida, mahtuuko tietty esine auton tavaratilaan.
Viihdepuolella Google tuo Android Autoon ensimmäistä kertaa mahdollisuuden katsoa videosisältöjä, kuten YouTubea, auton ollessa pysäköitynä tai latauksessa.
Videoita voi katsella Full HD -tarkkuudella 60 kuvan sekuntinopeudella tuetuissa automalleissa.
Turvallisuuden varmistamiseksi videot siirtyvät saumattomasti pelkkään audiotilaan, kun auto lähtee liikkeelle. Äänentoistoa parannetaan Dolby Atmos -tilaäänituella, joka on tulossa valittuihin automalleihin ja sovelluksiin, kuten YouTube Musiciin ja Spotifyyn.
Googlen mukaan nämä päivitykset Android Autoon ja Google built-in -järjestelmiin rullaavat autoihin vaiheittain kuluvan vuoden aikana.
terve11/1
Tämä Googlen sisäänrakennettu järjestemä on nimeltään Android Automotive.
