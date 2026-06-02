Gigantin kauppiaiden joukkopako kiihtyy – Jo yhdeksän myymälää loikannut Powerille tänä keväänä

Suomen elektroniikkakaupassa on käynnissä mielenkiintoinen voimasuhteiden uusjako. Kodinkoneketju Power tiedotti jälleen kahden uuden Gigantti-myymälän siirtymisestä sen väreihin.

Tammisaaren ja Loimaan loikkauksen myötä Power on ottanut kilpailijaltaan lyhyen ajan sisään jo yhdeksän kauppiasvetoista myymälää, mikä tarkoittaa lähes 64 miljoonan euron liikevaihdon siirtymistä ketjulta toiselle.





Aiemmin maaliskuussa Power kaappasi kuusi Nguyenin myymälää ja toukokuun alussa Iisalmen myymälän.

Kummallakin myymälällä on yli 20 vuoden historia omilla paikkakunnillaan. Tammisaari on toiminut kauppiasvetoisena Giganttina vuodesta 2004 ja Loimaa vuodesta 2005.

Tammisaaren myymälä työllistää 12 henkilöä ja sen liikevaihto on 5 miljoonaa euroa. Loimaan myymälä työllistää 10 henkilöä ja sen liikevaihto on 4 miljoonaa euroa. Powerin tiedotteen mukaan myymälät jatkavat samalla henkilöstöllä vaihdoksen jälkeen.

"Olemme erittäin iloisia siitä, että Tammisaari ja Loimaa liittyvät POWER-ketjuun. Kuluvan kevään aikana yhdeksän myymälää on siirtynyt ketjuumme – se kertoo, että kauppiasvetoinen malli toimii ja että POWER on kauppiaiden silmissä houkutteleva kumppani. He uskovat yhteiseen visioomme. Molemmilla myymälöillä on pitkä historia ja vahva paikallinen asiakaskunta, ja olen varma, että he vievät POWER-konseptin hienosti eteenpäin alueillaan", kommentoi Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Uusien siirtojen myötä Power onnistuu kasvattamaan myymäläverkostoaan 48 myymälään (33 omaa ja 15 kauppiasmyymälää). Ketju saa haltuunsa valmiiksi sisäänajetut liiketilat, kokeneen henkilöstön ja paikallisen asiakaskunnan.

Gigantille kauppiaiden joukkopako on puolestaan tuntuva isku sekä taloudellisesti että imagollisesti. Kevään ja kesän loikkausten myötä Gigantti menettää suoraan pääkilpailijalleen noin 64 miljoonaa euroa vuotuista liikevaihtoa.





Paikallisille kuluttajille muutos tuo mukanaan Powerin tuotevalikoiman ja kampanjat, mutta samalla se muuttaa paikallista kilpailutilannetta, kun Gigantti poistuu alueelta kokonaan. Loimaalla kilpailua ylläpitää Veikon Kone.

Uusien Power-myymälöiden brändimuutokset käynnistyvät kesäkuun aikana, ja viralliset avajaisjuhlat tarjouskampanjoineen järjestetään molemmilla paikkakunnilla myöhemmin kesäkuussa.