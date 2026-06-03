Droonit lennättävät paketteja Liedossa tällä viikolla – tänään pääsee tutustumaan laitteisiin paikan päällä

Liedon Avanti-alueella testataan parhaillaan dronekuljetuksia, kun DRONEAvanti-hanke testaa droonien soveltuvuutta tavarakuljetuksiin.

Testit ovat käynnissä tämän viikon perjantaihin 5. kesäkuuta asti, ja niitä suoritetaan pääosin arkipäivisin kello 9–17 välisenä aikana.

Kuluttajille ja teknologiasta kiinnostuneille on tänään mahdollista tutustua näihin drooneihin, sillä Postin logistiikkakeskuksen piha-alueella (Ahtonkaari 5, Lieto) järjestetään yleisölle avoin drooninäytös klo 17-19.

Kyseessä on Turun ammattikorkeakoulun vetämä kokeilu, jossa norjalaisen Aviant AS -yhtiön droonit kuljettavat paikallisten yritysten paketteja ennalta määritellyllä reitillä.





Aviantin droonit näkyvät myös Flightradar24 -palvelussa.



Mukana hankkeessa ovat Turun ammattikorkeakoulu, Liedon kaupunki, Posti, Volvo Truck Center ja Karkelon Sukka Oy. Kokeilun tavoitteena on testata uudenlaisten droonikuljetusten toimivuutta sekä kehittää tulevaisuuden logistiikkaratkaisuja yhteistyössä yritysten ja tutkimustoimijoiden kanssa.

Kyseessä on tutkimus- ja kehityshanke, eli droonit eivät suorita alueella valvontaa tai kuvausta, vaan keskittyvät puhtaasti tavaran liikuttamiseen pisteestä A pisteeseen B.

