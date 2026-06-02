Withings julkisti BodyFit-älyvaa'an – parempaa tarkkuutta ja kahvamittausta halvemmalla

Withings on julkistanut uuden kotikäyttöön tarkoitetun BodyFit-vaa'an, joka tuo paremman mittaustarkkuuden huomattavasti edullisempaan hintaluokkaan.

Suomessa laitteen suositushinta on 249,95 euroa, ja se saapuu myyntiin kesäkuun alussa Withingsin oman verkkokaupan, Amazonin sekä Verkkokauppa.comin kautta. Euroopassa laajempi saatavuus käynnistyy heinäkuun alusta alkaen.





Laitteen keskeisin ominaisuus on sen integroitu, ulosvedettävä kahva, jonka avulla vaaka kykenee suorittamaan kuuden alueen segmentaalisen analyysin kehon rasva- ja lihasmassan jakautumisesta. BodyFit suorittaa koko kehon koostumuskartoituksen vain 10 sekunnissa, mikä tekee siitä valmistajan mukaan jopa kolme kertaa kilpailijoitaan nopeamman.

Mittaustarkkuuden taustalla on edistynyt bioimpedanssispektroskopia eli BIS-teknologia, joka hyödyntää 13 eri taajuutta aina 800 kilohertsiin saakka.

Withings on vahvistanut laitteen tarkkuuden vertaamalla sitä lääketieteellisenä standardina pidettyyn DEXA-mittaukseen yhdessä johtavan liikuntalääketieteen keskus Mon Staden kanssa. Tutkimuksessa vaa'an tulokset osoittivat korkeaa tarkkuutta, sillä korrelaatio kliinisen mittauksen kanssa oli rasvamassan osalta 99 prosenttia ja lihasmassan osalta 98 prosenttia.

Withings suuntaa uutuuslaitteensa vahvasti nykyiseen laihdutuslääkebuumia hyödyntäville markkinoille. Erityisesti GLP-1-lääkevalmisteita käyttäville nopeaan painonpudotukseen liittyy riski merkittävästä lihasmassan menetyksestä, jolla voi olla pitkäaikaisia seurauksia aineenvaihdunnalle ja terveydelle.

BodyFit pyrkiikin tarjoamaan niin sanottua lihassuojausta visualisoimalla lihasten ja rasvan suhteen jokaisella punnituskerralla. Tämän avulla käyttäjä voi varmistaa, että painonpudotus kohdistuu nimenomaan rasvakudokseen sekä kardiometaboliselle terveydelle vaaralliseen, sisäelimiä ympäröivään viskeraaliseen rasvaan.

"Elämme painonpudotuksen uutta aikakautta. GLP-1-lääkkeiden käyttäjät voivat pudottaa painoa 10–15 kiloa mutta menettää vääränlaista kudosta. Parhaiten onnistuvat ne potilaat, jotka näkevät lihasten ja rasvan suhteen muutoksen reaaliajassa eivätkä vasta puolivuosittaisella seurantakäynnillä. Tehokkain työkalu terveysongelmien varhaiseen ennaltaehkäisyyn ja kestävien tulosten saavuttamiseen on kehonkoostumuksen ja erityisesti rasva- ja lihasjakauman vähittäisten muutosten säännöllinen seuranta kotona", kommentoi yleislääkäri ja Withingsin lääketieteellinen neuvonantaja Tri Platzer.

Älyvaaka mittaa päivittäin yli 40 erilaista fysiologista arvoa ja antaa Withings-sovelluksessa automaattisen arvion kaloritasapainosta ilman tarvetta ruokien manuaaliselle kirjaamiselle.





Laitteen mukana toimitetaan myös kuukauden maksuton kokeilujakso Withings+-palveluun, joka sisältää tekoälypohjaisen Health Assistant -avustajan.

Vertailun vuoksi Withings esitteli alkuvuodesta CES-messuilla vieläkin edistyksellisemmän Body Scan 2 -lippulaivamallinsa 519,95 euron hintaan. Se tarjoaa yli 60 biomarkkeria, kuten kuusikanavaisen EKG-mittauksen, valtimoiden jäykkyyden seurannan ja verenpainetaudin riskinarvion.