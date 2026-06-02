Kärkkäisen asiakastiedot ja RELEXin lähdekoodi väitetysti myynnissä pimeässä verkossa

Suomalaiset yritykset ovat päätyneet verkkorikollisten kohteeksi pimeässä verkossa leviävien väitteiden mukaan. Sekä tavarataloketju Kärkkäinen että ohjelmistoyhtiö RELEX Solutions ovat joutuneet väitettyjen tietovuotojen kohteiksi viime päivinä.

Pimeän verkon kauppapaikoilla alkoi tiistaina levitä ilmoitus (linkki X / Twitter), jonka mukaan kaupan olisi Kärkkäisen verkkokaupasta peräisin oleva noin 473 000 asiakkaan tietokanta.





Rikollisen julkaiseman listauksen mukaan paketti sisältäisi asiakkaiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, fyysisiä osoitteita sekä yksityiskohtaisia tilaushistorioita ja maksutietoja. Mikäli tiedot olisivat olleet aitoja, ne olisivat antaneet hyökkääjille tarkat lähtökohdat kohdennetuille kalasteluviesteille, identiteettivarkauksille ja erilaisille tilaushuijauksille.

Iltalehden mukaan Kärkkäinen tyrmäsi väitteet ja tiedotti kyseessä olevan pelkkä huijaus. Yhtiö on tutkinut asiaa yhdessä ulkopuolisen tietoturvakumppaninsa kanssa ja vakuuttaa, ettei mitään tietoturvapoikkeamaa tai asiakastietojen vuotamista ulkopuolisille ole tapahtunut.

Myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on vahvistanut, että vastaavia tekaistuja tietovuotoväitteitä ja huijauksia on havaittu viime aikoina muillakin kaupan alan toimijoilla. Tietosuojavaltuutetun toimisto puolestaan kertoi saaneensa asiasta vain yhden yhteydenoton yksityishenkilöltä, eikä virallista ilmoitusta loukkauksesta ole tehty.

Samaan aikaan toinen verkkorikollinen (linkki X / Twitter) on ottanut kohteekseen suomalaisen, maailmanlaajuisesti toimivan RELEX Solutionsin.





Pimeässä verkossa julkaistussa ilmoituksessa väitetään olevan myynnissä yhtiön Plan-alustan täydellinen lähdekoodi. Myyjä pyytää tästä lähdekoodista 500 Monero-kryptovaluutan suuruista summaa (noin 145 400 euroa) ja yrittää houkutella ostajia vetoamalla yhtiön noin viiden miljardin dollarin markkina-arvoon.