Päivitetty: POP Pankki edelleen solmussa suuren päivityksen jäljiltä - ongelmia verkkopankin ja POP Mobiilin kirjautumisessa
POP Pankki suoritti harvinaislaatuisen päivityksen viikonlopun aikana, sillä kolmen päivän kestäneiden järjestelmäpäivitysten ajan käytännössä kaikki pankin palvelut olivat poissa pelistä.
Palvelut tulivat takaisin asiakkaiden käyttöön maanantaina 1.6., mutta ongelmitta pankki ei suuresta päivityksestä onnistunut.
Ongelmat alkoivat heti maanantaiaamulla
Pankin palvelut ovat maanantaiaamusta alkaen kärsineet ongelmista ja ne jatkuvat edelleen tiistaina.
Maanantaina päivän aikana esimerkiksi Otto-automaattien käytössä on ollut ongelmia, kuten myös e-laskujen näkyvyydessä.
Maanantaina klo 15:20 annetussa päivityksessä kerrotaan, että verkkopankin ja POP Mobiilin käyttöönotossa esiintyy edelleen hitautta, mikä saattaa vaikeuttaa myös POP Mobiiliin kuuluvan POP Avaimen käyttöä vahvaan tunnistamiseen.
Maanantaina illalla klo 21:45 POP Pankki kertoi Threadsissa uusista huoltotöistä, joita tehdään illan ja yön aikana. Pankin mukaan huoltotyöt aiheuttavat käyttökatkoja verkkopankissa, POP Mobiilissa ja POP Avaimessa.
POP Pankin Facebook-julkaisuun on tullut vuorokauden aikana satoja tyytymättömiä kommentteja asiakkailta päivityksestä sekä tilanteen tiedottamisesta.
Ongelmia ei saatu ratkottua yön aikana
Yön aikana ongelmat eivät ole laantuneet, vaan POP Pankki on kertonut uusista häiriöistä.
2.6. klo 9:45 annetussa päivityksessä kerrotaan, että verkkopankin ja POP Mobiilin kirjautumisessa on häiriö, jonka vuoksi osa asiakkaista ei pääse kirjautumaan salasanalla. Häiriön syytä selvitetään. Myös puhelinasiakaspalvelussa häiriö ja kaikki yhteydenotot eivät onnistu.
Aiemmin tiistaiaamulla pankki kertoi, että verkkopankki, POP Mobiili ja POP Avain ovat avoinna, mutta toiminnassa saattaa ajoittain esiintyä hitautta.
"Ei muuten toimi vieläkään. En pääse siirtämään esimerkiksi säästötililtäni rahaa käyttötililleni. Ette myöskään tämän myötä ole voineet suoraveloittaa asuntolainaani ja nyt e-laskuissa näkyy ylimääräisiä lainanhoitokuluja, joita en todellakaan aio maksaa teidän päivityksen epäonnistumisen takia", kommentoi eräs POP Pankin asiakas Threadsissa tiistaiaamulla.
Klo 12:15 pankki tiedotti, että verkkopankin ja POP Mobiilin kirjautumisessa on edelleen häiriö, jonka vuoksi osa asiakkaista ei pääse kirjautumaan salasanalla. Häiriön syytä selvitetään. Puhelinasiakaspalvelussa ollut tekninen häiriö on ratkennut.
Klo 13:40 pankki kertoi häiriön verkkopankin ja POP Mobiilin kirjautumisessa jatkuvan. Tämän vuoksi osa asiakkaista ei pääse kirjautumaan salasanalla. Häiriön syytä selvitetään.
Päivitetty 2.6.2026 klo 0:04. Lisätty ajankohtaista tietoa huoltotöistä.
Päivitetty 2.6.2026 klo 11:09. Lisätty tieto uusista häiriöistä.
Päivitetty 2.6.2026 klo 12:50. Lisätty ajankohtaista tietoa häiriöistä.
Päivitetty 2.6.2026 klo 13:44. Lisätty ajankohtaista tietoa.
oeppis1/2
Tulosta kun tarkastelen, alkaa tehdä mieli vaihtaa pankkia. Tilitapahtumansa näkee nyt vain pdf-dokumentteina, mikä on järkyttävä heikennys entiseen. Käyttöliittymä lienee optimoitu mobiilikäyttäjille, eli läppärin ruudulla näyttää typerältä. Chromen salasanojen hallinta haluaa tallentaa joka ikisen avainlukukoodin salasanaksi.
DeNiWar2/2
Liittyykö tuohon POP-pankin juttuun, mutta tampereen alueella ei tänään toiminut minkään pankin debit-kortit pitkään aikaan ollenkaan.
Tulee olemaan ratkiriemukasta jos käteisestä luovutaan kokonaan ja tuollainen tilanne tulee eteen ettei korttimaksut toimi ollenkaan.
