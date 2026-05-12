iRobot julkaisi kerralla 9 robotti-imuria: jopa 30 000 pascalin teho, kynnysten yli kiipeily, hinnat alkavat 249 eurosta

iRobot on julkistanut kerralla peräti yhdeksän uutta robotti-imuria, jotka kattavat koko markkinakentän edullisimmasta päästä aina parempaan päähän.

Vuoden 2026 mallisto edustaa yhtiön merkittävintä teknistä harppausta vuosiin, sillä laitteiden kokoa on pystytty pienentämään neljänneksellä samalla kun imutehot on nostettu uudelle tasolle.

Kaikissa malleissa käytetään LiDAR-teknologiaan, mikä nopeuttaa kodin kartoitusta ja navigointia huomattavasti aiempiin kamerapohjaisiin ratkaisuihin verrattuna.





Roomba 115 Combo

Malliston alkupäätä edustaa Roomba 115 Combo, joka asettaa budjettiluokalle uudet standardit 249 euron hinnallaan.

Laitteen suurin valttikortti on sen poikkeuksellinen mataluus, sillä vain 7,89 senttimetrin korkuisena se alittaa esimerkiksi Ecovacs T50 Pro -mallin sekä Dreamen huippumallin X60 Ultran.



Pienestä koosta huolimatta 115 tarjoaa 15 000 pascalin imutehon, mikä on yli tuplasti enemmän kuin iRobotin vuoden 2025 malleissa, kuten Roomba 505+ -mallissa nähdyissä 7 000 pascalissa.

Mallista on saatavilla myös 349 euron hintainen 115 Combo + AutoEmpty -versio, jonka telakka huolehtii pölysäiliön tyhjennyksestä automaattisesti jopa kolmen kuukauden ajan.

Keskihintaluokkaan sijoittuvat Roomba Plus 415- ja 515-mallit tuovat mukanaan automaattisen moppien huollon.

499 euron hintaisen 415 Combon mukana tuleva AutoWash-telakka pesee ja kuivaa moppaustyynyt 45-asteisella ilmalla, mikä vähentää merkittävästi hajuhaittoja.

Näiden mallien 20 000 pascalin imuteho ja SmartScrub-hankaustoiminto tekevät niistä kilpailijoita Roborock Qrevo S Prolle, johon verrattuna iRobot tarjoaa selvästi matalamman rakenteen ja paremman pääsyn huonekalujen alle.

Malliston mielenkiintoisin tekninen innovaatio löytyy Roomba Plus 575-, 615- ja 675 Combo -malleista, joissa esitellään pyörännostotoiminto.

Toiminnon avulla robotit kykenevät ylittämään jopa 35 millimetrin korkuiset kynnykset, mikä helpottaa liikkumista erityisesti vanhemmissa asunnoissa.

Plus 615- ja 675-malleissa siirrytään lisäksi mikrokuituliinoista rullamoppeihin, jotka pestään telakassa 60-asteisella kuumalla vedellä.

Tämä vastaa Roborockin ja Dreamen huippumallien tarjoamaan hygieniaan, mutta iRobot on onnistunut säilyttämään laitteiden profiilin silti matalana.



Lippulaivaluokkaan iRobot tuo Roomba Max 715- ja 775-mallit, joiden 30 000 pascalin imuteho on markkinoiden kärkeä.





Roomba 715 / 775 -malli

Teho on moninkertainen verrattuna vuoden 2025 lippulaivoihin, ja se haastaa suoraan Dreame X60 Ultran kaltaiset tehohirviöt.

Max-sarjassa yhdistyvät kaikki iRobotin uudet innovaatiot: 9 senttimetrin mataluus, älykäs kynnysten ylitys, AI-pohjainen esteiden tunnistus sekä rullamopin kuumavesipesu.

Siinä missä aiemmin iRobotia kritisoitiin kilpailijoita heikommista teknisistä lukemista, vuoden 2026 mallisto nostaa yhtiön takaisin speksikilpailun huipulle tarjoamalla enemmän imutehoa ja matalamman rakenteen kuin useimmat kilpailijat samassa hintapisteessä.

Uutuuksista osaan iRobot on jo hinnan laittanut, mutta osalla sellaista ei vielä ole. Tiedotteen mukaan Roomba 115 Combo, Roomba 415 Combo, Roomba 515 Combo, Roomba Plus 575 Combo ja Roomba Max 715 Combo tulevat myyntiin Q3:n alussa eli käytännössä kesällä, kun muut mallit tulevat saataville myöhemmin syksyllä Q4:n alussa.