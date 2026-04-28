Ecovacs Deebot T50 Gen3 tuo 25 000 pascalin imutehon 500 euron hintalapulla

Ecovacs on julkistanut uuden sukupolven robotti-imurinsa, kun Deebot T50 Gen3- ja Deebot X12 -sarjat saapuvat kilpailemaan lukuisia muita vaihtoehtoja vastaan.

Erityisesti keskihintaluokkaan sijoittuva Deebot T50 Gen3 on mielenkiintoinen vaihtoehto teknisiltä ominaisuuksiltaan, sillä 499 ja 599 euron suositushinnalla varustettu laite tarjoaa peräti 25 000 pascalin imutehon.





Vaihtoehtoja on siis kaksi: T50 Omni Gen3 ja T50 Pro Omni Gen3. Keskeisin ero näiden laitteiden välillä on se, että Pro-mallin OMNI-asema osaa annostella pesuaineen automaattisesti puhdistusveteen.

Lukema on huomattava harppaus jopa vuoden takaisiin malleihin verrattuna, sillä esimerkiksi aiempi T50-sarja tarjosi 15 000 pascalin tehon huomattavasti korkeammalla 799 euron lähtöhinnalla.

Kehitys on ollut nopeaa myös verrattuna viime kesänä myyntiin tulleisiin budjettimalleihin, kuten Dreame D20 Ultraan tai Roborock Q10 VF+:aan, jotka tarjoavat noin 450 euron hintaluokassa 10 000–13 000 pascalin imutehon.

On kuitenkin hyvä muistaa, että suuri pascal-lukema ei kerro koko totuutta siivouksen lopputuloksesta, sillä imutehon ohella harjojen mekaaninen toiminta, ilmavirran ohjaus ja ohjelmiston älykkyys ratkaisevat, kuinka paljon pölyä todellisuudessa päätyy säiliöön.

T50 Gen3 asettaa silti uuden tason sille, mitä noin 500 eurolla voi saada, haastaen suoraan esimerkiksi iRobot Roomba 505+ -mallin, jonka imuteho jää 7 000 pascaliin.





Ecovacs on onnistunut säilyttämään laitteen matalan, vain 8,1 senttimetrin korkeuden, mikä helpottaa sen mahtumista matalien sohvien alle selvästi paremmin kuin iRobotin yli kymmenen senttimetrin korkuiset mallit.

Kalliimmassa yli tuhannen euron lippulaivaluokassa Ecovacs X12 kohtaa kovia kilpailijoita Dreame X60 Ultran ja Roborock Saros 20 -mallien muodossa.

Siinä missä Ecovacs panostaa X12-mallissa FocusJet-esiliuotusjärjestelmään ja 46 000 pascalin paineella suihkutettavaan veteen pinttyneiden tahrojen poistamiseksi, Dreame ja Roborock ovat ottaneet johdon kynnysten ylittämisessä.

Sekä Dreame X60 Ultra että Roborock Saros 20 kykenevät nousemaan jopa 8,8 senttimetrin korkuisten kaksoiskynnysten yli, kun Ecovacs X12:n kiipeilykyky rajoittuu 4 senttimetriin.

Tehokilpailussa Dreame X60 Ultra pitää tällä hetkellä kärkipaikkaa peräti 35 000 pascalin imuteholla, mutta Ecovacs X12 tarjoaa sekin vakuuttavan 22 000 pascalin tehon 1 199–1 399 euron hintaluokassa.

X12-sarjan valttina on kuitenkin sen Omnicyclone-huoltoasema, joka mahdollistaa pölynpoiston säiliöstä täysin ilman pölypussia.

Vastaavaa pölypussittomuutta ja pitkää tyhjennysväliä tavoittelee edullisemmassa päässä Roomba 205 DustCompactor, mutta siinä missä Roomba luottaa robotin sisäiseen suureen säiliöön ja ilman puristamiseen, Ecovacsin ratkaisut painottuvat täysautomaattisiin telakoihin, jotka pesevät mopit jopa 70-asteisella vedellä ja sisältävät automatisoituja toimintoja pesuaineen annosteluun asti.





Valinta uusien huippumallien välillä riippuukin pitkälti kodin rakenteesta ja budjetista.

Jos kotoa löytyy erittäin korkeita kynnyksiä, Dreame ja Roborock ovat edelleen vahvoilla kiipeilyteknologiansa ansiosta, mutta mikäli painopiste on matalissa kalusteissa, keittiön pinttyneissä tahroissa tai hinta-tehosuhteen maksimoinnissa, T50-sarja ja X12 tarjoavat tällä hetkellä erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon.

