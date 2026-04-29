Roborock Qrevo S Pro saapui Suomeen - 599 eurolla korkea imuteho, mutta varustelu jää jalkoihin

Roborock on laajentanut Suomessa myytävää robotti-imurien valikoimaansa uudella Qrevo S Pro -mallilla, joka iskee keskihintaluokkaan 599 euron hinnallaan. Laite on jo Suomessa saatavilla.

Vaikka laitteen imuteho on nostettu paperilla vakuuttavaan 18 500 pascaliin, se ei tällä kertaa riitä tekemään laitteesta markkinoiden tähteä. Suuri pascal-lukema ei toki kerro koko totuutta siivouksen lopputuloksesta, sillä puhtauteen vaikuttavat vähintään yhtä paljon harjojen rakenne ja navigoinnin tarkkuus.





Laitteen pohjassa on kaksi pyörivää moppia, mutta ne ovat kiinteää mallia eli ne eivät kurotu reunoille, joten välttämättä reunat eivät puhdistu niin hyvin kuin joidenkin kilpailijoiden laitteilla.

Monissa laitteissa korostuu myös laitteen korkeus, mutta tässä tässä mallissa siihen kilpailuun ei ole lähdetty mukaan. Korkeutta on 9,7 senttimetriä.

Esimerkiksi saman hintainen Ecovacs T50 Pro Omni on peräti 1,6 senttimetriä matalampi ja kykenee puhdistamaan reunat huomattavasti tarkemmin mekaanisen reunapuhdistuksensa ansiosta. Tai ainakin paperilla pystyy puhdistamaan.

Myös navigoinnin osalta Roborock jättää kysymysmerkkejä. Qrevo S Pro hyödyntää rakenteelliseen valoon perustuvaa Reactive Tech -järjestelmää, mutta aiempien kokemustemme perusteella Roborockin edullisemman pään esteiden väistely on kärsinyt tietystä "hölmöydestä".

Laitteen yksi etu on telakan tarjoama 75-asteinen kuumavesipesu mopeille sekä tuleva Matter-tuki, mikä helpottaa laitteen liittämistä osaksi älykotia.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.