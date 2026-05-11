TikTokista julkaistiin maksullinen versio – aluksi käytössä Britannissa

Suosittu videopalvelu TikTok on julkaissut maksullisen tilausvaihtoehdon, jonka avulla käyttäjät voivat selata sovellusta täysin ilman mainoksia, The Sun kertoo. Uuden TikTok Ad-Free -nimellä kulkevan tilauksen jakelu on alkanut tänään, mutta yhtiön mukaan ominaisuus tulee käyttäjien saataville porrastetusti.

Uuden mainoksettoman tilauksen hinnaksi on Britanniassa asetettu 3,99 puntaa eli hieman alle viisi euroa kuukaudessa. Tilaus on suunnattu yksinomaan aikuisille, sillä sen alaikärajaksi on asetettu 18 vuotta. Ominaisuus on löydettävissä ja otettavissa käyttöön suoraan TikTok-sovelluksen asetusvalikon kautta.





Kuukausimaksua vastaan käyttäjät pääsevät kokonaan eroon sovelluksen sisäisistä mainoksista. Lisäksi tilausmallin valitsevien käyttäjien tietoja ei käytetä mainonnan kohdentamiseen.

On kuitenkin huomionarvoista, että maksu ei tuo mukanaan mitään muita uusia ominaisuuksia, etuoikeuksia tai lisäsisältöä tavallisiin ilmaiskäyttäjiin verrattuna, vaan kyse on puhtaasti mainosten poistamisesta.

Maksulliseen versioon siirtyminen on täysin vapaaehtoista. Sovelluksen peruskäyttö säilyy jatkossakin ennallaan ja täysin ilmaisena niille käyttäjille, jotka hyväksyvät kohdennetun mainonnan näkymisen syötteessään.

Uudella tilausmallillaan TikTok seuraa vahvasti sosiaalisen median ja viihdealan nykytrendiä. Vastaavia mainoksettomia, maksullisia versioita ovat viime aikoina tarjonneet muun muassa Metan omistamat Facebook ja Instagram. Lisäksi maksullisten ja mainoksilla tuettujen tilausluokkien erottelu on tullut tutuksi lukuisista suoratoistopalveluista, kuten Netflixistä, Amazonista ja Disneyltä.





TikTok on viime aikoina panostanut vahvasti Suomeen, sillä videopalvelu rakentaa peräti kaksi datakeskusta Suomeen.