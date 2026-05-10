Intel ryhtyy valmistamaan Applen prosessoreita

Apple saattaa palaamassa vanhan kumppaninsa Intelin asiakkaaksi sirutuotannossa. Useiden lähteiden mukaan yhtiöt ovat solmineet alustavan sopimuksen, jonka mukaan Intel alkaisi valmistaa osan Applen laitteissa käytettävistä prosessoreista. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Bloomberg, ja sopimuksen olemassaolon ovat sittemmin vahvistaneet omiin lähteisiinsä vedoten muun muassa The Wall Street Journal ja Engadget.

Sopimus on tulosta yli vuoden kestäneistä neuvotteluista, jotka ovat edenneet vähitellen kohti konkreettista yhteistyötä. Lähteiden mukaan kyse on niin sanotusta foundry-mallista: Apple suunnittelee itse Arm-arkkitehtuuriin perustuvat sirunsa, ja Intel valmistaa niitä omilla tuotantolinjoillaan, vastaavalla tavalla kuin Taiwanilainen TSMC tekee nykyisille Apple Silicon -piireille. Vielä ei ole selvää, mihin tuotteisiin Intelin valmistamat sirut päätyisivät, mutta arvioiden mukaan kyse voisi aluksi olla edullisemmista M-sarjan piireistä, ja myöhemmin mahdollisesti myös iPhonen piirisarjoista.



Apple on viime vuosina nojannut lähes täysin taiwanilaisen TSMC:n valmistusprosesseihin kaikkien omien piirisarjojensa tuotennossa. Yhtiö on kuitenkin toistuvasti korostanut haluavansa monipuolistaa toimitusketjuaan, jotta se ei olisi niin sidoksissa yhteen toimittajaan - ja mahdollisiin ongelmiin kyseisessä yrityksessä. Viimeisimmässä tulosjulkistuksessaan toimitusjohtaja Tim Cook kertoi, että iPhone 17 -mallien saatavuus oli rajoittunut, koska Apple ei saanut TSMC:ltä riittävästi A19- ja A19 Pro -piirejä. Tekoälypalvelimien ja Nvidian kaltaisten asiakkaiden hurja kysyntä on sitonut merkittävän osan TSMC:n kapasiteetista, mikä on heikentänyt Applen neuvotteluasemaa ja lisännyt tarvetta vaihtoehtoisille valmistajille.

Intelille sopimus olisi merkittävä askel yhtiön foundry-liiketoiminnan elvyttämisessä. Yhtiö valmistaa edelleen omat x86-prosessorinsa, mutta on viime vuosina pyrkinyt aktiivisesti laajentumaan sopimusvalmistajaksi myös muille suunnittelijoille.

Entinen jättifirma on ollut viime vuosina pahassa alennustilassa: se oli hetkellisesti jopa huhujen keskiössä, jossa mobiilipiireistä tunnettu Qualcomm oli kiinnostunut ostamaan Intelin itselleen. Intelin tilanne muuttui erikoiseksi vuonna 2025, kun Trumpin hallinto "kaappasi" itselleen 10% siivun yhtiöstä, maksamatta siitä senttiäkään.

Taustalla voikin olla kulissien takainen vääntö, jolla Yhdysvallat pyrkii vahvistamaan omaa puolijohdeteollisuuttaan. Nyt kun Intel on osittain Yhdysvaltain valtion omistuksessa, niin Trumpin hallinto on kaatanut valtavat määrät rahaa sen kilpailukyvyn parantamiseksi. Samalla Yhdysvaltain hallinto on painostanut vahvasti amerikkalaisia teknologiafirmoja suosimaan toimitusketjuissaan amerikkalaisia firmoja - eli mm. Inteliä. Applelle sopimus Intelin kanssa tarjoaa mahdollisuuden paitsi hajauttaa tuotantoriskiä myös vahvistaa suhdetta Yhdysvaltain hallintoon aikana, jolloin puolijohteiden toimitusvarmuus on noussut strategiseksi kysymykseksi.



Intelin ja Applen suhteet olivat parhaimmillaan 2010-luvun alkupuolella, kun Applen tietokoneet olivat suorittaneet onnistuneen loikan aiemmasta PowerPC-arkkitehtuurista Intelin x86-arkkitehtuurille. Mutta vuosien saatossa yhtiöiden yhteistyö kärsi eriasteisista karikoista - ja pitkälti ajautuivat välirikkoon vuonna 2020, kun Apple julkisti oman M1 -suorittimensa ja kertoi hylkäävänsä Intelin x86-arkkitehtuurin tietokoneissaan.