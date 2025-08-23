Yhdysvallat kaappaa itselleen Intelistä 10% siivun, "vastineeksi" aiemmasta yritystuesta
Yhdysvaltain hallinto on lipsahtanut puolivahingossa tielle, joka on tuttu lähinnä sosialististen ja/tai autoritääristen maiden historiasta.
Trumpin hallinto on saanut "upean diilin", jossa ongelmissa painineen Intelin omistuksesta 10 prosenttia siirtyy Yhdysvaltain valtion omistukseen.
Yhdysvallat ei aio maksaa tästä siivusta itse asiassa yhtään mitään tavanomaisen osakekaupan muodossa. Sen sijaan Trumpin hallinto katsoo, että edeltäjänsä Joe Bidenin kaudella leivottu ns. CHIPS-tukipaketti oikeuttaa tähän.
CHIPS-projektissa Yhdysvallat ryhtyi kaatamaan miljardeja yritystukiin, tavoitteenaan vahvistaa maan omaa sirutuotantoa ja siirtää sitä entistä enemmän Yhdysvaltain maaperällä tapahtuvaksi. Eli tavoite oli pitkälti sama, josta Trumpin hallinto haaveilee.
Yksi CHIPS-tukien suurimmista saajista oli luonnollisesti prosessorimaailman entinen kuningas, nykyisin talousvaikeuksissa pyörivä Intel.
Intel kuvaa lehdistötiedotteesaan asiaa hieman harhaanjohtavasti ja kertoo Yhdysvaltain hallinnon "sijoittavan" yhtiöön 8,9 miljardia dollaria (noin 7,6 miljardia euroa).
Mutta lehdistötiedotteesta paljastuu myöhemmin, että kyse ei ole osakkeen ostosta, vaan siitä, että Yhdysvallat saa tulevia ja jo maksettuja yritystukia vastaan ison siivun Intelin osakkeista itselleen. Kokonaissumma, jonka Intel laskee yritystukien kattavan, on 11,1 miljardia dollaria (noin 9,5 miljardia euroa).
Entinen teknologia-alan jättiläinen koki kovan nöyryytyksen loppuvuodesta 2024, kun se poistettiin suurimpia yrityksiä listaavasta Dow Jones -indeksistä. Lisäksi Qaulcommin huhuttiin olevan kiinnostunut Intelin ostamisesta.
