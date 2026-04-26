PlayStation-peleihin merkittävä uudistus: Pelit eivät enää toimi, ellet käy netissä kerran kuukaudessa
Sony on muuttamassa uusien digitaalisesti ostettujen PS4- ja PS5-pelien lisenssiehtoja merkittävästi.
Jatkossa kaikki uudet digitaalisesti ostetut pelit vaativat sen, että pelikonsoli, johon peli on asennettu, käy verkossa vähintään 30 päivän välein. Asian havaitsi tubettaja Lance McDonald, joka kertoi löydöksistään sosiaalisessa mediassa (linkki vie X/Twitteriin).
Mikäli edellisestä verkon yli tapahtuneesta pelin lisenssin varmennuksesta on kulunut yli 30 vuorokautta, peliä ei voi pelata. Pelin käyttöoikeus palaa takaisin, kun pelikonsoli kytketään seuraavan kerran nettiin ja se saa varmennettua pelin lisenssin.
Muutos tulee koskemaan kaikkia uusia, Sonyn verkkokaupan kautta ostettuja digitaalisesti ostettuja pelejä sekä PlayStation 4:lle että PlayStation 5:lle.
Aiemmin ostettuja digitaalisia latauksia muutos ei siis koske, eikä se koske myöskään fyysisesti ostettuja pelejä.
Mitä ilmeisimmin muutosta ei ollut tarkoitus ottaa vielä käyttöön, ainakin sisäpiirilähteisiin viitannut (X/Twitter-linkki) pelihistorioitsija väittää. Hänen mukaansa Sony pisti uudistuneen digitaalisen oikeuksienvalvonnan järjestelmän ilmeisesti vahingossa jo käyttöön.
Mutta olipa muutoksen ajankohta tahallinen tai tahaton, muutos digitaalisesti ostettujen pelien käyttöehtoihin on selkeästi tulossa PlayStationille.
Ongelmalliseksi vastaavat muutokset tulevat siinä vaiheessa, kun Sony aikanaan sulkee palvelimia ja pelien lisenssitarkistukset eivät enää toimikaan. On todennäköistä, että myös pelien julkaisijat voivat pyytää omien julkaisujensa lisenssitarkistusten lakkauttamista Sonylta - jonka jälkeen kyseiset pelit vain lakkaavat toimimasta.
Pelejä on alettu ajattelemaan vasta viimeisen vuosikymmenen aikana vakavammin kulttuurihistoriaan kuuluvina teoksina. Ja Sonyn nyt käyttöönottamat ratkaisut vaikeuttavat merkittävästi pelien säilömistä pelattavassa muodossa jälkipolville.
Vastapainona verkossa onkin syntynyt Stop Killing Games -aloite, joka vaatii lainsäädäntöön muutoksia. Aloitteen mukaan pelejä pitäisi pystyä pelaamaan ikuisesti, eivätkä pelifirmat voisi sanella milloin pelin elinkaari päättyy.
