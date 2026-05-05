Ei sittenkään syytä paniikkiin: Playstation-pelit eivät tule vaatimaan jatkuvaa verkkoyhteyttä

Uutisoimme pari viikkoa sitten siitä, miten digitaalisesti ostetut Playstationin pelit vaatisivat jatkossa säännöllisesti verkon yli varmennuksen.

Löydöksissä havaittiin, miten sekä PS4- että PS5-pelit vaativat sen, että se pelikonsoli, jolle peli on asennettu vierailee netissä. Tämä tulkittiin tuolloin niin, että konsoli olisi pakko kytkeä verkkoon vähintään 30 vuorokauden välein tai pelin käyttöoikeus katkeaa.

Nyt Sony on täsmentänyt asiaa GameSpotille antamassaan vastineessa.

Yhtiön mukaan digitaalisesti verkosta ostetut pelit todellakin vaativat jälkikäteen tapahtuvan, verkon yli suoritetun varmennuksen vielä ostoksen jälkeenkin.

Mutta tarkistus tehdään vain kerran ostoksen jälkeen. Mitä ilmeisimmin pelikonsolin pitäisi käydä verkossa kerran ja tuo vierailu pitää ajoittaa ensimmäisen kuukauden sisään ostospäivästä, mutta pelin tilauksen peruutusoikeuden päättymisen jälkeen - ainakin pelimedia IGN:n mukaan.



Tällä tavalla Sony estäisi sen, että käyttäjä ostaisi pelin, "palauttaisi" sen heti, saisi rahat takaisin - ja jatkaisi pelin pelaamista verkosta irrotetulla konsolillaan.

Mutta tuon yhden tarkistuskerran jälkeen peli olisi siis pelattavissa ikuisesti, ilman uusia käyttöoikeuden varmennuksia palvelimilta.

Pelaajat pelkäsivät alkuperäisen uutisen jälkeen sitä, että jo ostettujen pelien käyttöoikeudet voitaisiin poistaa hetken mielijohteesta pelin julkaisijan toimesta koska tahansa.