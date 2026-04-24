Microsoft Gamingia ei enää ole - nimeksi vanha tuttu: Xbox

Microsoftin peliyksikössä puhaltavat nyt uudet tuulet, kun on uusinut isolla kädellä peliyksikkönsä johtoa.

Viikon sisään on nähty ensimmäiset konkreettiset muutokset siitä, mitä johdon vaihtuminen tarkoittaa käytännössä.

Ensinnäkin, muutama vuosi sitten peliyksikkö vaihtoi nimekseen Microsoft Gaming, mutta nyt tuosta nimestä luovutaan. Tilalle tulee alkuperäinen nimi, eli koko peliyksikön nimeksi tulee yksinkertaisesti Xbox.

Jo aiemmin Microsoft kertoi, miten Xbox Game Pass -kuukausitilauksen hintaa lasketaan varsin reippaasti. Yhtiöhän nosti Game Passin hintaa viime syksynä hurjasti, joka on ilmeisesti otettu pelaajien keskuudessa todella heikosti vastaan.

Nyt palataan reilu loikka taaksepäin, sillä kalleimman Ultimate-tilauksen hinta laskee 26,99 eurosta/kk 20,99e/kk hintaan. Samalla tosin Call of Duty -pelisarjan tulevat versiot eivät enää saavu osaksi Game Passia välittömästi, vaan vasta vajaan vuoden kuluttua julkaisusta.



Mutta kenties mielenkiintoisin on Xbox-yksikön uusien johtajien julkaisema -viesti peliyhteisölle.

Viestissä johto myöntää avoimesti, että "pelaajat ovat turhautuneita" ja että pelaajilta tulleet viestit siitä, mikä kaikki on Microsoftin pelistrategiassa ja Xboxin kehityksessä pielessä, ollaan otettu vakavasti.

Yksi muutoksista oli jo tehty hintojen alennus, mutta johto lupaa keskittyä parantamaan mm. Xboxissa turhauttavaksi koettuja elementtejä, kuten käyttöliittymää, hakua ja koko konsolin kokonaisuutta.

Samalla viestissä vakuutetaan, että Xbox-konsoli on aivan keskeinen osa Microsoftin pelaamisen strategiaa. Tällä tyrmättiin samantien spekuloinnit siitä, että Microsoft olisi lakkauttamassa Xboxia.

Maaliskuussa julkistettiin myös ensimmäiset tiedot tulevasta, seuraavan sukupolven Xbox-konsolista, joka kulkee tällä hetkellä työnimellä Project Helix.

Samaan aikaan Xbox-konsoleiden myynti on valahtanut globaalisti hyvin surulliselle tolalle. VGChartzin tuoreimpien tilastojen mukaan Xboxia myytiin maaliskuussa 2026 ainoastaan 140000 kappaletta, kun Nintendo Switch 2:a myytiin 1,7 miljoonaa kappaletta ja Playstation 5:a yli miljoona kappaletta sitäkin.