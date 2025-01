Europol vaatii teknologiajättejä lopettamaan vahvan salauksen käytön viestiliikenteessä

Euroopan poliisiviranomaisten katto-organisaatio Europol on pyrkinyt monin tavoin murtamaan vahvaa viestiliikenteen salausta jo useamman vuoden ajan.

Europol on ollut yhtenä taustavoimista ajamassa EU-tason ns. Chat Control -lainsäädäntöä läpi, joka yksinkertaisesti kieltäisi kaiken salauksen, jota ei voi murtaa mitenkään.

Nykyisin lähes kaikki tärkeimmät viestialustat käyttävät vahvaa, päästä-päähän salattua viestiteknologiaa (E2EE), jossa kaikki viestiliikenne kulkee lähettäjältä vastaanottajalle saakka salattuna siten, että viestiä ei voi avata matkan varrella mitenkään. Tällaista vahvaa salausta tarjoavat mm. WhatsApp sekä yksityisyydestään tunnettu Signal. Myös salattu sähköpostiliikenne on erittäin yleistä, etenkin arkoja dokumentteja, kuten sopimuksia lähetettäessä.

Europolia tällainen toiminta on harmittanut jo pidempään, sillä se haluaisi päästä seuraamaan eurooppalaisten viestiliikennettä. Perusteluksi on nostettu hyvin yleinen "ajattelisitte edes lapsia!" -argumentti - eli Europol perustelee yksityisyydensuojan murtamista lapsia vainoavien pahisten uhalla.



Europolin ja mm. Unkarin toiveista huolimatta yritykset saada salauksen kieltävä lainsäädäntö aikaiseksi, ovat kaatuneet toistuvasti. Asiaa ei ole varsinaisesti auttanut se, kun selvisi, että Europol haluaisi itselleen oikeuden seurata ja kerätä aivan kaikkea eurooppalaisten viestiliikennettä, ilman oikeuden määräyksiä ja ilman epäilyjä mistään rikoksista.

Kun lainsäädännön kautta asia ei tunnu etenevän, on Europol vedonnut suoraan teknologiayhtiöihin, jotta ne lopettaisivat vahvan salauksen käytön kokonaan.

Nyt Europolin johtaja Catherine De Bolle on toistanut tämän vetoomuksen (maksumuuri) Maailman talousjärjestön, World Economic Forumin, kokouksessa Davosissa.

Financial Timesin mukaan De Bolle on vedonnut teknologiayhtiöiden "sosiaaliseen vastuuseen", jotta ne antaisivat Europolille ja maiden poliisiviranomaisille pääsyn salattuun viestiliikenteeseen. Salattuun viestiliikenteeseen ei voi antaa pääsyä, jos samalla ei poisteta vahvaa salausta käytöstä.

De Bollen mukaan "anonymiteetti ei ole perusoikeus", vaan poliisin pitää päästä viestiliikenteeseen käsiksi, jotta viranomaiset voivat "ylläpitää demokratiaa".

Tunnetuin vahvaa salausta ja tiukkaa yksityisyyttä tarjoava viestipalvelu, voittoa tavoittelematon Signal on kuvannut hyvin yksiselitteisesti sitä, miksi vahvan salauksen kieltäminen olisi erittäin huono idea. Myös Britanniassa on ajettu Europolin kaipaamaa vahvan salauksen kieltävää lakia, mutta se on sielläkin törmännyt vastustukseen.



Europolin toiveista poiketen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi viime vuonna, että vahva salaus on ihmisoikeus.