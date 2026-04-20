Disneylta haastaja IMAX-elokuvateattereille: Infinity Vision

Elokuvateattereissa IMAX on ollut eräänlainen alan huippustandardi. Vannoutuneet elokuvissakävijät ovat jo vuosikymmenten ajan tienneet, että jos haluaa nähdä leffan valtavalla valkokankaalla, kaikessa komeudessaan, kannattaa suunnata IMAX-saliin.

Mutta IMAX-saleja on vain maailmalla kohtuullisen vähän: Suomessakin ainoa IMAX-sali löytyy Helsingistä, kauppakeskus Itiksen Finnkinolta (joka sekään ei ole aivan täysverinen IMAX-sali).

Ja tästä syntyy tietysti se ongelma, että jos esitykseen on tulossa kaksi megaluokan leffaa, jotka hyötyisivät IMAX-tasoisesta katselukokemuksesta, loppuvat elokuvateattereiden salit samantien.

Ja näin on käymässä tänä vuonna. Disney olisi halunnut vuoden lopulla levitykseen tulevan Avengers: Doomsday -elokuvan IMAX-levitykseen, mutta salit on jo pitkälti varattu maailmanlaajuisesti 18. joulukuuta teattereihin saapuvalle Dyyni: Osa kolme -leffalle.



Tilanteesta suivaantuneena Disney on perustamassa omaa kilpailijaansa IMAX-sertifioinnille. Infinity Vision -nimellä kulkeva sertifiointi myönnettäisiin sellaisille elokuvateattereiden saleille, jotka pystyvät tarjoamaan "valtavat valkokankaat, terävimmillä ja selkeimmillä väreillä ja parhaalla mahdollisella äänentoistolla".

Aiheesta uutisoineen Kotakun mukaan sen tarkempia tietoja uudesta Infinity Vision -sertifioinnista ei vielä ole kerrottu. Mutta Disney aikoo saada Infinity Vision -sertifioinnin 75 leffateatterisalille Yhdysvalloissa ja 300 salille maailmanlaajuisesti.

Tarkoitushan on tietysti takoa enemmän rahaa: Infinity Vision -saleissa näytetyistä elokuvista pyydettäisiin merkittävästi kovempaa lippujen hintaa kuin muissa saleissa näytetyistä elokuvista.

Toisaalta pelkkä sertifikaatti, joka kertoo, että leffateatterin tekniikka on hyvällä tasolla, ei itsessään voi suoraan kilpailla IMAXin kanssa. IMAX teknologiana kun tarkoittaa paljon muutakin kuin isoa valkokangasta ja laadukasta projektoria. Nimenomaan IMAX-formaattiin kuvatut elokuvat eroavat useimmista muista elokuvista jo sillä, että ne kuvataan yleensä IMAXia varten tarkoitetuilla kameroilla, omalla, erityisellä kuvasuhteellaan.