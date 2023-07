Oppenheimer ei tule Suomeen alkuperäismuodossaan

Oppenheimer on kesän kenties odotetuin leffa ja sen Suomen ensi-ilta on 21.7.2023.

Elokuvasta tekee erikoisen se, että ohjaaja Christopher Nolan on kuvannut sen nimenomaan 70mm IMAX-filmille. Ja ohjaaja on vannottanut sitä, että elokuva kannattaa katsoa nimenomaan IMAX-salissa.

Valitettavasti tämä aiheuttaa pikkuisen ongelman, sillä Suomessa ei ole lainkaan "oikeita" IMAX-elokuvateattereita. Itiksen Finnkinon elokuvateatterissa on toki maamme ainoa IMAX-sali, mutta se ei ole alkuperäistä - Nolanin käyttämää - standardia noudattava.

"Oikeat" IMAX-salit käyttävät lähes vanhojen kuvaputkitelevisioiden 4:3 -kuvasuhdetta muistuttavaa 1,43:1 kuvasuhdetta. Näissä elokuvateattereissa valkokangas on siis myös valtavan korkea. Itiksen IMAX-sali on kevennetty versio tästä formaatista ja käyttää hillitympää 1,90:1 -kuvasuhdetta. Sekin on toki korkeampi kuin "tavallisten" elokuvateattereiden käyttämä formaatti, mutta valkokankaan täyttyessä IMAX-materiaalilla jää joko sivuille tyhjää tilaa tai sitten elokuvan kuvasta pitää napsaista ylä- ja alareunasta siivu pois.

Itse asiassa Oppenheimer on Nolanin tarkoittamassa, 70mm IMAX-muodossaan, katsottavissa vain 30 elokuvateatterissa koko maailmassa.

IMAXin omien sivujen mukaan lähin Oppenheimeria 70mm IMAX-muodossa näyttävä elokuvateatteri löytyisi Lontoosta.

Alla Oppenheimerin traileri: