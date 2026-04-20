Applen seuraavien Mac-mallien julkaisut viivästyvät komponenttipulan vuoksi

Applen tulevien Mac Studio ja MacBook Pro -mallien julkaisut näyttävät venyvän useilla kuukausilla maailmanlaajuisen muisti- ja tallennuskomponenttien pulan vuoksi.

Asiasta raportoineen Bloombergin toimittajan Mark Gurmanin mukaan yhtiö joutuu siirtämään molempien uutuuksien lanseerauksia eteenpäin, nykyinen mallisto alkaa olemaan loppuunmyyty.

Esimerkiksi nykyiset Mac Studiot, jota myydään M3 Ultra- ja M4 Max -suorittimilla varustetuissa kokoonpanoissa, on monin paikoin loppuunmyyty ja toimitusajat venyvät pitkiksi, vaikka tilauksen tekisi suoraan Applen verkkokaupan kautta. Lisäksi useita kokoonpanoja ei voi tällä hetkellä tilata lainkaan. Aiemmin vastaavaa tapahtui vasta silloin, kun seuraavan laitesukupolven julkaisu alkoi olemaan aivan lähitulevaisuudessa. Gurmanin mukaan tiedot viittaavat kuitenkin nyt siihen, että komponenttipula yksinkertaisesti rajoittaa Applenkin kykyä valmistaa ja toimittaa laitteita.



Gurmanin mukaan seuraavan, todennäköisesti M5-sukupolven piireihin perustuvan Mac Studion oli alun perin tarkoitus ilmestyä keskikesällä 2026. Nyt julkaisua kuitenkin odotetaan vasta lokakuun tienoille. Viivästystä selittää etenkin RAM-muistin ja SSD-levyjen heikko saatavuus, joka on iskenyt laajasti koko teknologiatoimialaan. Mac Studio on noussut suosituksi erityisesti käyttäjien keskuudessa, jotka ajavat paikallisesti tekoälymalleja ja tarvitsevat tietokoneisiinsa reilummalla kädellä muistia ja tallennustilaa - eli juuri niitä komponentteja, joista on nyt huutava pula.

Ja sama näyttää heijastuvan myös kannettaviin, sillä samaisten tietojen mukaan Apple on siirtänyt myös seuraavan suuren MacBook Pro -uudistuksen aikataulua. Uudesta mallista odotetaan merkittävää päivitystä: siihen on kaavailtu OLED-näyttöä Dynamic Island -lovella, iPhonen ja iPadin kaltaista kosketusnäyttöä sekä uusia M6 Pro- ja M6 Max -järjestelmäpiirejä. Aiemmin Gurman arvioi julkaisun osuvan loppuvuoden 2026 ja alkuvuoden 2027 välille, ja monet odottivat konkreettista julkistusta vuoden 2026 syksyllä. Nyt hän kuitenkin uskoo, että julkaisu siirtyy todennäköisemmin vuoden 2027 alkuun.

Täsmälleen samanlaisista ongelmista kärsivät toki kaikki muutkin laitevalmistajat. Jo alkuvuodesta veikkailtiin, että kaikkien kannettavien tietokoneiden hinnat tulevat nousemaan reilusti tänä vuonna. Ja jälleenmyyjillä onkin alkanut näkymään taas myynnissä paljon kahdeksalla tai jopa neljällä gigatavulla RAM-muistia varustettuja kannettavia tietokoneita, jotka pitkälti jo katosivat myynnistä viime vuosien aikana.