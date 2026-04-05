Microsoft ryhtyi pakkopäivittämään Windows 11 -tietokoneita
Microsoft on ryhtynyt pakkopäivittämään vanhentuneeksi luokiteltua Windows 11 -versiota käyttävät tietokoneet.
Päivityspakko koskee kaikkia tietokoneita, joissa on käytössä Windows 11 24H2 -versio, eli vuoden 2024 syksyllä julkaistu Windowsin versio. Bleeping Computerin mukaan ainoastaan yritysten käytössä olevat, IT-tuen hallitsemat tietokoneet välttyvät toistaiseksi pakolliselta päivitykseltä.
Windows 11:n 24H2-version virallinen tukiaika päättyy lokakuussa 2026, jonka jälkeen sille ei enää julkaista lainkaan tietoturvapäivityksiä.
Pakolla päivittyvät tietokoneet päivitetään tuoreimpaan suureen Windowsin päivitykseen, eli 25H2:een, joka julkaistiin syksyllä 2025. Käyttäjälle päivitys näkyy niin, että Windows kertoo päivitykset olevan valmiina ja käyttäjä voi valita haluaako asentaa päivityksen heti vai vasta seuraavan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Muita vaihtoehtoja ei tarjota.
Microsoft haluaa omalta osaltaan välttää tilanteen, että maailmaan jää roikkumaan Windows-tietokoneita, jotka ovat mahdollisesti nettiin kytkettyjä, mutta joille ei enää julkaista tietoturvapäivityksiä. Eli joista muodostuu ajan saatossa aikapommeja koko netin turvallisuudelle.
