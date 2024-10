Windows 11 24H2 -päivitys on valmis ja ladattavissa

Microsoft Windowsin suurin päivitys sitten Windows 11:n julkaisun, on nyt virallisesti jakelussa Windows Updaten kautta.

Windows 11 24H2, joka tunnetaan myös nimellä Windows 11 2024 Update on etenkin konepellin alla lähes täysin uusiksi myllätty versio Windows 11:sta. Käyttöjärjestelmän ytimeenkin on tehty merkittäviä uudistuksia ja lisäksi tukea moderneille tekniikoille on paranneltu merkittävästi.

Kenties näkyvin muutos tavalliselle käyttäjälle on kuitenkin lopulta hämmästyttävän pieni: vuosikymmeniä käytössä ollut Virransäästö muuttuu päivityksen myötä Energiansäästöksi.

Tietokoneen virtaprofiilia voi nyt vaihtaa lennosta näytön oikeasta alakulmasta löytyvästä pika-asetusten valikosta, eli aiempi asetuksiin porautuminen ei ole enää pakollista. Ja nyt energiansäästön automatiikan voi myös kytkeä kokonaan ja heittää säästöleikin päälle manuaalisesti silloin, kun itseä alkaa akun varaustilanne ahdistamaan.



Jos taas tietokone sattuu olemaan uudenkarhea Copilot+ -yhteensopiva tietokone, päivitys tuo Windowsiin nipun tekoälytoimintoja. Näppärimmältä vaikuttaa tekoälyn avulla toimiva tietokoneen hakutoiminto, joka on ollut koko Windowsin historian ajan hieman... kehno. Olemmekin vuosien ajan suositelleet ilmaisen ja kevyen Everythingin asentamista Windowsin tiedostohaun korvaajaksi.

Myös x86/x64 -ohjelmien toiminta ARM-piirisarjoilla varustetuilla tietokoneilla pitäisi olla päivityksen jälkeen entistä sulavampaa. Lisäksi Windows 11 tukee päivityksen myötä mm. WiFi7 -verkkoyhteyksiä ja 80Gbps yhteyksiä USB4-liitännän kautta.

Heille, ketkä ovat kikkailun avulla asentaneet aiemmin Windows 11:n sellaiseen tietokoneeseen, jonka suoritinta Windows 11 ei virallisesti tue, tuo uusi versio huonoja uutisia mukanaan. Käyttöjärjestelmän ytimeen tehtyjen muutosten ja tietoturvaparannusten vuoksi useimmat aiemmin "kielletyt" suorittimet eivät yksinkertaisesti toimi uudella 24H2-versiolla lainkaan.

Windows 11 24H2 on nyt laajassa jakelussa Windows Updaten kautta, mutta Windows ei tarjoa päivitystä kaikille yhtä aikaa. Päivitysten jakelu on isoissa päivityksissä hajautettu yleensä vähintäänkin kuukauden ajanjaksolle, usein pidemmällekin ajalle. Eli kaverin tietokone voi tarjota päivitystä ladattavaksi jo tänään, mutta omalle koneellesi se saattaa ilmestyä vasta lähempänä joulua.