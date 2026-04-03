Outlook on liikaa jopa astronauteille - Microsoftin sähköpostiohjelma ei toiminut Artemis II -lennolla

Astronautit koulutetaan selviämään lähes kaikista mahdollisista ongelmista, mitä avaruuslennolla voi tulla eteen. Mutta aivan kaikkeen ei edes koulutettujen astronauttien osaaminen riitä.

Artemis II -lennon ensimmäisen vuorokauden aikana astronautit törmäsivät täsmälleen samaan ongelmaan, mihin miljoonat ja taas miljoonat tavalliset valkokaulustyöntekijätkin törmäävät arjessaan: Microsoftin Outlook ei toiminut.

Artemis II -tehtävän komentaja Reid Wiseman otti yhteyttä Houstonin lennonjohtoon valittaen, että hänen henkilökohtaisella tietokoneellaan - NASAn mukaan kyseessä on Surface Pro -laite - oli käynnissä kaksi Outlook-ohjelmaa, mutta kumpikaan ei suostunut toimimaan. "Näyttää siltä, että koneellani on kaksi Microsoft Outlookia, eikä kumpikaan niistä toimi", Wiseman totesi lennonjohdolle noin 13 tuntia sen jälkeen, kun Artemis II pääsi matkaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Yhteydenotto lennonjohtoon kuultiin NASAn virallisen, reaaliaikaisen YouTube-lähetyksen aikana.



Ja kuten yleensäkin, IT-tuki pelasti tilanteen: NASAn Houstonin lennonvalvonnan tekninen tuki otti etäyhteyden Wisemanin läppäriin ja sai ratkaistua Outlookin ongelmat. Korjaus saatiin tehtyä noin tunti sen jälkeen, kun Wiseman oli pyytänyt apua ongelmiinsa.

right now the astronauts are calling houston because the computer on the spaceship is running two instances of microsoft outlook and they can't figure out why. nasa is about to remote into the computer



[image or embed] -- niki grayson (@nikigrayson.com) 2. huhtikuuta 2026 klo 9.06

Outlookin käyttö avaruusaluksella saattaa kuulostaa erikoiselta, mutta se on osa NASAn strategiaa hyödyntää kaupallisesti saatavilla olevia ohjelmistoja. Luonnollisesti Orionin tärkeimmät järjestelmät pyörivät erikoisvalmisteisilla, säteilyä kestävillä laitteilla ja ohjelmistoilla, mutta arjen viestintä- ja aikataulusovelluksina suositaan tuttuja ohjelmia, kuten Windowsia ja Outlookia. Lisäksi miehistöllä on mukana mm. henkilökohtaiset iPhonet valokuvien ja videon kuvaamista varten.

