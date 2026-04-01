Artemis II on valmiina lähtöön - ensimmäinen miehitetty lento Kuun ympäri sitten 1970-luvun

Yhdysvaltain avaruushallinto NASA valmistautuu ensi yönä (1.4.2026 ja 2.4.2026 välisenä yönä) yritykseen lähettää Artemis II -lento kohti Kuuta. Artemis II tulee olemaan ensimmäinen miehitetty lento Kuun ympäri sitten 1970-luvun, ja NASAn mukaan lennon onnistuminen on ratkaisevaa avaruusjärjestön pitkän aikavälin tavoitteille.

Matkaan lähtee nelihenkinen miehistö ja matka tulee kestämään noin 10 päivää. Lennon aikana Orion-avaruusalus kiertää muun ja palaa sitten takaisin maahan. Miehistössä on kolme amerikkalaista ja yksi kanadalainen jäsen.

Lennon piti alunperin lähteä matkaan jo helmikuussa, mutta NASA havaitsi silloin useita viime hetken teknisiä ongelmia, jotka siirsivät aikataulua.

Nyt kaikki vaikuttaisi olevan valmiina ja NASA aloittaa pian lennon lähtölaskennan. Lennon suunniteltu lähtöhetki on 18:24 paikallista aikaa eli Suomen aikaa yöllä 01:42.

Alta voit seurata lähdön odottamista ja varsinaista lähtöä livenä, NASAn virallisen YouTube-lähetyksen kautta:







Mikäli Artemis II:n matkalla ei tapahdu mitään odottamatonta, on NASAn tarkoitus lähettää seuraavaksi Artemis III matkaan vuonna 2027. Se ei suuntaan suinkaan Kuuhun, vaan Maan kiertoradalle, jossa testataan sekä SpaceX:n että Blue Originin kuulaskeutujien toimintaa.

Ja loppuhuipennus Artemis-ohjelmalle saadaan vuonna 2028, kun matkaan lähtee Artemis IV. Artemis IV palauttaa ihmisen takaisin Kuun pinnalle, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972, jolloin Apollo 17 miehistöineen kävi vierailemassa kiertolaisemme kamaralla.

Artemis-ohjelma tähtää samalla pidemmälle kuin vain Kuussa vierailuun: NASA aikoo perustaa Kuuhun pysyvän avaruusaseman, Gatewayn.

uutisen kuvituskuva: NASA, Artemis II -lennon lentosuunnitelma