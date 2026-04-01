SpaceX valmistautuu pörssilistautumiseen - tähtäimessä 1500 miljardin euron hintalappu

Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on tehnyt hakemuksen Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissiolle (SEC) pörssilistautumistaan varten. Hakemuksen myötä yhtiö tähtää jopa 1,75 biljoonan dollarin eli 1510 miljardin euron arvostukseen, mikä tekisi sen listautumisesta yhden historian suurimmista - ja mahdollisesti rikkoisi vuonna 2019 öljyjätti Saudi Aramcon asettaman ennätyksen.

Useiden kansainvälisten talousmedioiden, kuten , Bloombergin ja Wall Street Journalin mukaan SpaceX pyrkii keräämään listautumisen yhteydessä jopa 75 miljardia dollaria (noin 65 miljardia euroa) uutta pääomaa.

Listautumishakemus on tehty ns. luottamuksellisena, joka tarkoittaa että SpaceX voi valmistella listautumista ja toimittaa taloudellisia tietoja viranomaisten arvioitavaksi ilman, että ne tulevat heti julkisuuteen. Julkinen hakemus ja tarkemmat tiedot yhtiön taloudesta julkaistaan vasta lähempänä listautumista, joka voisi tapahtua jo kesä-heinäkuussa 2026.



Analyytikot arvioivat, että pörssiin listautuminen tuo SpaceX:lle uudenlaista läpinäkyvyyttä, sillä yhtiön on julkistettava yksityiskohtaisia taloustietojaan. Toisaalta pörssiyhtiön asema saattaa lisätä sijoittajien painetta keskittyä lyhyen aikavälin tuottoihin pitkän aikavälin avaruus- ja teknologiavisioiden sijaan. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu myös sen tytäryhtiö StarLink, joka on noussut nopeasti syrjäisempien alueiden tärkeimmäksi nettiyhteyksien tarjoajaksi - ja jonka satelliittiyhteyksiä myydään Suomessakin.

Science.org:n mukaan Yhdysvaltain avaruusohjelma on nykyisin hyvin riippuvainen SpaceX:stä, sillä yhtiö hoitaa valtaosan kaikista NASAn laukaisuista.