Eurooppalainen hakukoneindeksi otettiin käyttöön

Siihen on selkeä syy, miksi maailmassa ei ole kuin muutama hakukone. Syy tähän on raha.

Kattavan, koko netin käsittävän hakukoneindeksin rakentaminen ja ylläpito maksaa valtavasti rahaa.

Hakukoneindeksi on siis tallennettu luettelo kaikista maailman julkisista verkkosivustoista, jota ylläpidetään jatkuvasti. Ylläpito tapahtuu siten, että hakukoneen botit käyvät säännöllisesti lukemassa sisällön jokaisesta indeksissä olevasta sivusta ja päivittävät tiedot indeksissä ajan tasalle.

Kuten jokainen voi ymmärtää, jo pelkästään kaikkien maailman sivustojen tallettaminen johonkin talteen vaatii valtavasti resursseja. Saati sitten se, että joka ikinen maailman verkkosivusto pitäisi käydä lukemassa vaikkapa viikon välein uudestaan.

Tästä syystä maailmassa ei ole kuin kolme lähes koko netin kattavaa hakuindeksiä: Googlen, Bingin ja venäläislähtöisen Yandexin indeksit. Useimmat hakukoneet nojaavatkin johonkin näistä kolmesta hakutuloksissaan. Esimerkiksi nörttien suosima DuckDuckGo käyttää pääasiallisesti Bingin hakuindeksiä.



Mutta viime aikoina tallennustila ja laskentakapasiteetti ovat halventuneet sen verran, että muitakin toimijoita on alkanut putkahtelemaan hakukoneiden kisaan, omilla indekseillään.

Näiden pienempien toimijoiden ongelmana on kuitenkin se, että niiden indeksit ovat huomattavasti suppeampia kuin kolmen suuren toimijan.

Viime vuoden lopulla kaksi eurooppalaista hakukonetta kuitenkin keksi näppärän tavan säästää rahaa ja resursseja ja ne alkoivat rakentamaan yhteistä hakukoneindeksiä.

Nyt tuo työ on saatu ensimmäisen vaiheen osalta valmiiksi ja sekä Qwant että Ecosia käyttävät nyt yhtiöiden yhteistä, Staan-hakuindeksiä.

Aivan kaikki haut eivät vielä kohdistu Staanin sisältöön, vaan molemmat yhtiöt käyttävät sen lisäksi omia, jo aiemmin kehitettyjä hakuindeksejään Staanin tukena.

Ranskalaisen Qwantin ja saksalaisen Ecosian yhdessä omistama yhtiö, European Search Perspective (EUSP), hallinnoi Staania ja aikoo lisensoida sitä käyttöön muillekin toimijoille. Ensimmäisenä tähtäimessä ovat tekoälyfirmat, jotka haluavat lisätä palveluihinsa tuen verkosta hakemiselle.

Täysin eurooppalainen hakuindeksi on askel teknologialtaan itsenäisen Euroopan suuntaan, joka on myös Euroopan Unionin suunnitelmissa.

