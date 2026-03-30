Päivän diili: Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet edullisemmin kuin koskaan

Etätyöläisten työjuhdat, erittäin yleisesti palavereissa istuvilla ihmisillä käytössä olevat Sonyn XM-sarjan vastamelukuulokkeet ovat suosittuja vuodesta toiseen.

Nyt malliston vanhimmat edelleen valmistuksessa ja myynnissä olevat versiot, vuonna 2020 julkaistut Sony WH-1000XM4 -kuulokkeet irtoavat halvemmalla kuin koskaan aikaisemmin.

Kuten todettua, kuulokkeet tulivat myyntiin jo vuonna 2020 ja julkaisuhetkellään niiden hinta oli 379 euroa. Sen jälkeen uusia mallejakin on tullut markkinoille, mutta XM4:n suosio on vain pysynyt - ja ne ovat sisukkaasti pysyneet myös myynnissä.

Eikä sinänsä ihme, sillä annoimme kuulokkeille aikanaan arvostelussamme 4,5 tähteä viidestä ja aikoinaan 379 euron hintalappu oli mielestämme kuulokkeiden isoin ongelma.

Kuulokkeiden hinta puolisentoista vuotta sitten noin 200 euron tasolle ensimmäistä kertaa, mutta sen jälkeen hinta ei ole siitä laskenut mihinkään.

Mutta nyt laski: Sony WH-1000XM4 irtoavat nyt tarjouksesta 179 eurolla.



Sony on toki uudistanut mallistoaan pariinkin otteeseen: arvostelussamme käynyt XM5-malli oli erinomainen sekin, mutta siinä Sony muutti kuulokkeiden muotoilua ärsyttävästi XM4:iin nähden ja XM5-mallia ei pystynytkään enää taittelemaan pieneen tilaan.

Tilanne toki korjattiin viime vuonna julkaistuissa Sony WH-1000XM6 -malleissa, mutta niiden hintalappu on edelleen selkeästi tukevampi kuin XM4-mallin.





