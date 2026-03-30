Snapchat komission tutkinnassa: Epäillään lasten turvallisuuden laiminlyönnistä

Etenkin nuorten keskuudessa suosittu sosiaalisen median palvelu Snapchat on joutunut Euroopan komission tutkintaan, jossa selvitetään Snapchatin mahdolliset digipalvelusäädöksen (DSA) rikkomukset.





Euroopan komission mukaan Snapchat on saattanut rikkoa digipalvelusäädöstä altistamalla alaikäiset houkutteluyrityksille ja värväykselle rikollisiin tarkoituksiin sekä laittomien tavaroiden, kuten huumeiden, tai ikärajoitettujen tuotteiden, kuten alkoholin, myyntiä koskeville tiedoille.

"Snapchat näyttää jättäneen huomiotta sen, että digipalvelusäädös edellyttää korkeita turvallisuusvaatimuksia kaikilta käyttäjiltä aina houkuttelusta ja laittomille tuotteille altistumisesta alaikäisten turvallisuutta heikentäviin tiliasetuksiin. Tämän tutkimuksen avulla tutkimme tarkasti, noudattavatko ne lainsäädäntöämme", kommentoi teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

Tutkinnassa on viisi osa-aluetta.

Komissio kritisoi Snapchatin tapaa luottaa pelkkään käyttäjän omaan ilmoitukseen iästään. Järjestelmä ei estä tehokkaasti alle 13-vuotiaita luomasta tilejä, eikä se tunnista alle 17-vuotiaita riittävän tarkasti ikätasolle sopivan sisällön varmistamiseksi. Lisäksi sovelluksesta puuttuu helppo työkalu alaikäisistä ilmoittamiseen.

Snapchatia epäillään puutteellisista suojatoimista, jotka altistavat alaikäiset seksuaaliselle houkuttelulle ja rikolliseen toimintaan värväämiselle. Erityisenä huolena on aikuisten mahdollisuus esiintyä alaikäisinä muuttamalla ikäänsä rekisteröinnin jälkeen.





Alustan oletusasetukset eivät suojaa nuoria riittävästi. Esimerkiksi "Löydä ystäviä" -toiminto suosittelee lapsia ja teinejä automaattisesti muille käyttäjille, ja push-ilmoitukset ovat oletusarvoisesti päällä. Käyttäjiä ei myöskään ohjeisteta riittävästi yksityisyysasetusten säätämisessä tiliä luotaessa.

Moderoinnin epäillään olevan tehotonta estämään laittomien tuotteiden, kuten huumeiden, sekä ikärajoitettujen tuotteiden, kuten sähkötupakoiden ja alkoholin, myyntiä koskevan tiedon leviämistä. Alusta ei näytä estävän nuoria pääsemästä tällaiseen sisältöön.

Laittomasta sisällöstä ilmoittamisen epäillään olevan tahallaan vaikeaa tai sekavaa. Komissio tutkii, käyttääkö Snapchat niin sanottuja "tummia malleja" (dark patterns) vaikeuttaakseen raportointia. Myös tiedottaminen valitusmahdollisuuksista ja Snapchatin sisäisestä valitustenkäsittelystä on katsottu puutteelliseksi.

Snapchat on siis kattavassa tutkinnassa komission toimesta. Seuraavaksi komissio aloittaa lisätodisteiden keräämisen ja pyytää tietoja Snapchatilta.





Snapchatin tutkinnan lisäksi komissio on juuri saanut valmiiksi tutkinnat valmiiksi pornosivustojen osalta. Komissio toteaa alustavasti sivustojen rikkovan digipalvelusäädöstä, koska ne eivät ole suojelleet alaikäisiä altistumiselta palveluissaan olevalle pornografiselle sisällölle.