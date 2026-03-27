Komissio: suurimmat aikusviihdesivustot rikkovat EU-lakia, eivät ole tehneet tarvittavia toimia alaikäisten suojelemiseksi

Euroopan komissio aloitti lähes vuosi sitten viralliset menettelyt suurimpia aikuisviihdesivustoja vastaan. Komission mukaan Pornhub, Stripchat, XNXX ja XVideos eivät noudata digipalvelusäädöstä.





Nyt komissio on saanut tutkinnat valmiiksi ja toteaa alustavasti sivustojen rikkovan digipalvelusäädöstä, koska ne eivät ole suojelleet alaikäisiä altistumiselta palveluissaan olevalle pornografiselle sisällölle.

Komission alustavat havainnot osoittavat, että Pornhub, Stripchat, XNXX ja XVideos eivät tunnistaneet ja arvioineet huolellisesti riskejä, joita niiden alustat aiheuttavat palvelujaan käyttäville alaikäisille.

Vaikka riskejä tunnistettiin, Pornhub, Stripchat, XNXX ja XVideos eivät tehneet perusteellista arviointia, koska ne eivät käyttäneet objektiivisia ja perusteellisia menetelmiä, komissio kertoo.

Komissio totesi myös alustavasti, että sivustot eivät ole toteuttaneet tehokkaita toimenpiteitä estääkseen alaikäisiä käyttämästä palvelujaan, minkä vuoksi ne eivät ole suojelleet alaikäisten oikeuksia ja hyvinvointia.





Sivustojen palveluehdoissaan todetaan, että heidän palvelunsa ovat vain aikuisille, kaikki neljä alustaa sallivat alaikäisten pääsyn alustoilleen yksinkertaisella napsautuksella, joka vahvistaa, että he ovat yli 18-vuotiaita.

Komissio katsoo, että "oma ilmoitus" ei ole tehokas toimenpide, ja katsoo myös, että kaikkien näiden alustojen käyttöön ottamat täydentävät lieventävät toimenpiteet, kuten sivujen sumentaminen ja sisältövaroitukset, eivät tehokkaasti estä alaikäisiä saamasta haitallista sisältöä.

Komission mukaan sivustojen on toteutettava yksityisyyden suojaa säilyttäviä iänvarmistustoimenpiteitä lasten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä.

Seuraavaksi sivustot voivat tutkia komission asiakirjoja ja vastata kirjallisesti komission alustaviin päätelmiin. Alustat voivat toteuttaa toimenpiteitä rikkomusten korjaamiseksi.





Jos komission näkemykset lopulta vahvistetaan, komissio voi tehdä noudattamatta jättämistä koskevan päätöksen, joka voi johtaa rikkomiseen suhteutettuun sakkoon.

Komissio kehittää parhaillaan EU:n ikätarkastussovellusta, ja Suomessakin tämä tulee käyttöön. Kyseinen tarkastustoiminto tulee osaksi eurooppalaista digilompakkoa, joka tulee saataville tämän vuoden lopulla.