Sony keskeyttää muistikorttien myynnin, muistipiirejä ei ole saatavilla

Syksyllä 2025 alkanut muistipiirien ja komponenttien hintojen räjähdysmäinen kasvu alkaa ulottumaan askel askeleelta aina vain uusiin tuoteryhmiin.

Nyt japanilainen Sony on ilmoittanut (japaniksi) keskeyttävänsä muistikorttien myynnin toistaiseksi.

Yhtiön mukaan taustalla ovat toimitusvaikeudet, eli Sony ei pysty hankkimaan tarpeeksi NAND-muistipiirejä, joita käytetään SSD-levyissä, muistikorteissa ja USB-muistitikuissa tallennusmediana.

Tekoälyfirmojen tarpeisiin vauhdilla ympäri maailmaa rakennettavat datakeskukset haukkaavat sekä käyttömuistin (RAM) että NAND-muistin markkinat lähes kokonaan käyttöönsä - ja kuluttajatuotteissa tilanne näkyy sekä hintojen nousuna että saatavuusongelmina.

Sonyn ilmoitus myynnin keskeytyksestä koskee sekä SD että CFexpress -muistikortteja.



Jo eilen Sony kertoi toisesta muutoksesta, joka sekin kytkeytyy komponenttien hintojen räjähdysmäiseen kasvuun: yhtiö nosti Playstation 5 -konsolinsa hintoja koko maailmassa.