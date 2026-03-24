OpenAI lakkauttaa videoita tekoälyllä luovan Soran - Disney vetäytyy samalla yhteistyöstä
OpenAI on kertonut lakkauttavansa varsin suosituksi nousseen tekoälyn avulla videoita luovan Sora-palvelunsa.
Sora avattiin julkiseen käyttöön vain joitain kuukausia sitten, mutta se on kerännyt kritiikkiä tekijänoikeuksien omistajilta, jotka ovat syyttäneet sitä hahmojensa varastamisesta tekoälymallien koulutusmateriaaliksi. Samaan aikaan OpenAI on yhä isommin joutunut altavastaajaksi tekoälykisassa, jossa Googlen tekoälypalvelu Gemini kasvaa vauhdilla ja ohjelmoijien keskuudessa taas toisen tekoälyfirman, Anthropicin Claude on kiskaissut irtiottoa OpenAI:n tuotteisiin nähden.
Eli OpenAI:lle kysymys on osittain myös voimavarojen keskittämisestä yhtiön kannalta tärkeimpiin tuotteisiin - joihin Sora ei selkeästikään lukeutunut. Yhtiö vahvisti Soran lakkauttamisen sosiaalisen median julkaisussaan (linkki vie X/Twitteriin).
Samalla mediajätti Disney on päättänyt lakkauttaa joulukuussa julkistetun yhteistyön OpenAI:n kanssa. Yhteistyön tarkoitus oli keskittyä nimenomaan Soran taustalla olevien teknologioiden käyttöön Disneyn elokuvien ja sarjojen tuotannossa.
Aiheesta ensimmäisenä uutisoineen Wall Street Journalin mukaan (maksumuuri) OpenAI aikoo karsia samalla muitakin rönsyjään ja tulee keskittymään ilmeisesti nimenomaan tekstimuotoisen generatiivisen tekoälynsä kehittämiseen.
