Google Geminillä jo yli 750 miljoonaa käyttäjää kuukausittain
Googlen emoyhtiön Alphabet saavutti historiallisen virstanpylvään, kun yhtiön vuotuinen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa 400 miljardia dollaria, kerrotaan Googlen vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tulosraportissa.
Iso kiitos tästä kuuluu tekoälylle.
Raportista nousee esille muun muassa Google Gemini -tekoälyn käyttäjämäärät. Geminillä on nyt yli 750 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää, ja sen käyttö todennäköisesti lisääntyy entisestään uusien toimintojen, kuten agenttimaisen selaamisen, voimalla.
Tekoälyn käyttö näkyy esimerkiksi haussa. Gemini 3 -mallia hyödyntävien hakujen määrä on kaksinkertaistunut lanseerauksesta Yhdysvalloissa.
Googlella on yhteensä yli 325 miljoonaa maksavaa tilaajaa eri kuluttajapalveluissa (kuten Google One ja YouTube Premium), ja tekoälyominaisuudet ovat keskeinen osa näiden tilausten vetoapua.
Alphabet ennakoi vuoden 2026 investointien (CapEx) asettuvan 175–185 miljardin dollarin välille. Tämä on massiivinen summa, joka kohdistuu ensisijaisesti tekoälyinfrastruktuuriin. Investoinneilla vastataan erityisesti Google Cloudin ja haun kysyntään, jota tekoälypalvelut ajavat.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.