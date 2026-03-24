Google ryhtyi muuttelemaan sivustojen otsikoita tekoälyn avulla omissa hakutuloksissaan

Google ei ole ollut varsinaisesti verkkosivustoja kohtaan kovinkaan ystävällinen viime vuosina - ja sama linja näyttää jatkuvan.

Yhtiöhän rikkoi vuosikymmeniä voimassa olleen "sanattoman sopimuksen" verkkosivustojen ja hakukoneiden välillä silloin, kun yhtiö otti käyttöön kiistaa aiheuttaneet tekoälyn luomat tiivistelmät, jotka korvasivat perinteiset linkkilistat hakutulosten kärjessä.

Tuon muutoksen vuoksi etenkin mainosrahotteiset sivustot ovat kärsineet merkittävästi Googlesta tulevien kävijöiden määrän vähentyessä. Samalla Googlen ratkaisu osaltaan uhkaa jopa sisällöntuotantoa ja netin tulevaisuutta: jos oppaita ja artikkeleita ei kannata enää julkaista, ei tekoälyllekään ole enää uutta materiaalia, mistä se voisi tiivistelmänsä kirjoitella.



Nyt samaan, verkkosivujen omia valintoja kunnioittamattomaan linjaan liittyy jälleen uusi, pieni muutos. The Verge uutisoi hiljattain, miten Google on ryhtynyt muuttamaan verkkosivujen itse valitsemia yksittäisten sivujen otsikkotietoja tekoälyn avulla erilaisiksi hakutuloksissaan.

Google vahvisti tiedon The Vergelle, mutta kertoi, että kyseessä on "rajattu kokeilu", joka koskee vain osaa sivustoista ja osaa hakukoneen käyttäjistä.

The Vergen mukaan Googlen hakutuloksissa on näkynyt jo kuukausien ajan linkkejä The Vergen artikkeleihin sellaisilla otsikoilla, jotka eivät ole The Vergen toimittajien kirjoittamia - eivätkä ne noudata millään tavalla sivuston journalistista linjaa.

Yhtiö on jo pidempään tehnyt samaa ns. Discover-uutissyötteensä kanssa, joka mm. useissa Android-puhelimissa löytyy suoraan käyttöjärjestelmästä, kun kotinäkymää pyyhkäisee oikealle. Siinäkään Google ei kunnioita toimittajien luomia otsikoita, vaan antaa tekoälynsä keksiä itse otsikot, joita se lukijoille näyttää.