Gigantin ale alkoi: Tässä vinkkimme - OnePlussaa, Roborockia, ..

Gigantin tarjouskampanja alkoi perjantaina 20.3.2026 kello 10. Keräsimme muutaman mielestämme hyvän löydön lukuisten tarjousten joukosta.

Kampanjassa oli tälläkin kertaa paljon tuotteita hinnoilla, joilla samaa tuotetta on saanut muistakin kaupoista viime aikoina, joten pyrimme jättämään sellaiset kokonaan huomioimatta.

Mutta tarjouksiin.





Aivan ensimmäiseksi nostaisimme esiin hiljattain arvostelussammekin käyneen OnePlus 15R:n, joka tarjoaa hyvää suorituskykyä ja suorastaan loistavan akkukeston samassa paketissa.

Puhelinta on myytiin alkuvuodesta 699 euron hintalapulla ja aivan viime viikkoina hinta on ensimmäistä kertaa laskenut 599 euron tasolle. Mutta Gigantin tarjouksesta puhelimen 256 gigatavun tallennustilalla varustetun version saa omakseen nyt 499 eurolla.

Tarjous löytyy täältä:

Lisäksi puhelimen isommalla, 512 gigatavun tallennustilalla varustettua versiota myydään sitäkin 599 euron hintalapulla. Mutta tässä mainittakoon, että tätä versiota on myyty viimeisen puolentoista viikon ajan samaan 599 euron hintaan muissakin kaupoissa.

Toinen nostomme koskee arvostelussamme täydet viisi tähteä saanutta Dreame X50 Ultra -robotti-imuria. Sen hinta on hyppinyt villisti eestaas viimeisen vuoden aikana. Sitä on myyty aivan hiljattain Hobby Hallin kautta samalla hinnalla millä Giganttikin sitä nyt myy - 799 eurolla - mutta kenties Gigantti on monelle tutumman oloinen ostopaikka.

Eli Dreame X50 Ultra on siis sama malli kuin Dreame X50 Ultra Complete, sillä erolla, että mukana ei tule ylimääräisiä pölypusseja ja muuta lisäsälää. Robotti on erinomainen ja emme keksineet siitä arvostelussamme oikeastaan mitään moitittavaa, kovan hinnan lisäksi.

Tarjous löytyy täältä:

Kolmas tärppimme on sekin robotti-imuri: erikoinen, kädellä varustettu, arvostelussammekin käynyt Roborock Saros Z70.

Kyseistä mallia on viimeisen kolmen kuukauden aikana myyty halvimmillaan 947 euron hintalapulla, mutta nyt se irtoaisi tuttavia hämmästyttämään 849 euron hintalapulla.

Robon kädestä ei ollut ihan hirveän paljoa iloa viime vuonna, kun sitä arvostelimme, mutta muutoin Z70 oli varsin pätevä huipputason roboimuri.

Tarjous löytyy täältä:

Viimeisenä nostonamme silmiimme osui Samsung Galaxy A56 eli viime vuonna julkaistu Samsungin valtavan suosittu keskihintainen kännykkä.

Se pienemmällä, 128 gigatavun tallennustilalla varustettua mallia on myyty alkuvuoden ajan 300 eurolla, lukuunottamatta parin päivän alennuspätkää helmikuussa, jolloin sitä sai 269 eurolla. Aivan niin halvaksi ei Gigantti tarjoustaan tällä kertaa saa, mutta 279 euron hintalappu on varsin hyvä hinta A56:lle.

Tarjous löytyy täältä: