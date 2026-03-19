Microsoft ja OpenAI riidoissa - oikeusjuttua pukkaa?

Microsoftin ja OpenAI:n vuosia kestäneessä, tiiviissä yhteistyössä on viime viikkoina tapahtunut merkittävä särö, kun julkisuuteen on noussut tieto mahdollisesta oikeuskiistasta yritysten välillä.

Talouslehti Financial Timesin lähteiden mukaan (maksumuuri) Microsoft harkitsee OpenAI:n haastamista oikeuteen sopimusrikkomuksesta, jonka taustalla on OpenAI:n tuore yhteistyösopimus Amazonin pilvipalvelun AWS:n kanssa. Amazonin kanssa tehty sopimus saattaa rikkoa Microsoftin ja OpenAI:n välistä yksinoikeussopimusta, jonka mukaan tiettyjen OpenAI:n kehittämien tekoälymallien tulisi olla saatavilla ainoastaan Microsoftin Azure-pilvialustan kautta.

Microsoftin ja OpenAI:n kumppanuus on ollut poikkeuksellisen tiivis jo vuodesta 2019 lähtien. Microsoft on sijoittanut OpenAI:hin vuosien saatossa yli 13 miljardia dollaria ja saanut kaupan myötä noin 27 prosentin omistusosuuden tekoäly-yhtiöstä. Yhtiöiden välinen sopimus määrittelee, että OpenAI voi tehdä yhteistyötä muiden pilvipalveluntarjoajien kanssa, mutta tällä toiminnalla on tiukat rajat. Erityisesti Frontier-nimisen yritysalustan, joka on suunniteltu tekoälyagenttien kehittämiseen ja hallintaan, on sovittu toimivan ainoastaan Azuressa.



Helmikuun lopussa Amazon ilmoitti massiivisesta, 50 miljardin dollarin investoinnista, jonka myötä AWS:stä tulisi OpenAI Frontierin tarjoaja. Vaikka sekä Microsoft että OpenAI toistivat tuolloin, että Frontierin pääasiallinen isännöinti tapahtuisi edelleen Azuressa, mediatietojen mukaan Microsoftin johto on huolissaan siitä, että AWS-sopimus on suunniteltu nimenomaan kiertämään Microsoftin ja OpenAI:n yksinoikeuspykälää. Tilannetta mutkistaa entisestään se, että AWS on valittu toimittamaan OpenAI:n GPT-malleja myös Yhdysvaltain puolustusministeriölle, Pentagonille.

Raporttien mukaan Amazonin ja OpenAI:n välinen yhteistyö on järjestetty siten, että Frontierin palveluita tarjotaan AWS:n State Runtime Environment (SRE) -alustan kautta, joka toimii Amazon Bedrock -palvelussa. Vuotojen perusteella AWS on ohjeistanut työntekijöitään välttämään suoria viittauksia OpenAI:n malleihin Bedrockin yhteydessä, jotta sopimuksellisia rajoituksia ei rikottaisi suorasanaisesti.

Microsoftin tiedottaja on kommentoinut asiaa toteamalla, että yhtiö luottaa siihen, että OpenAI ymmärtää ja kunnioittaa sopimuksellisia velvoitteitaan. Taustalla on kuitenkin käyty jo neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi ennen Frontierin virallista julkaisua. Financial Timesin saamien tietojen mukaan anonyymi Microsoftin edustaja on kertonut Microsoftin olevan valmis viemään asian oikeuteen, mikäli sovintoon ei päästä.