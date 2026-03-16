Oikeus: TCL:n QLED-televisiot eivät ole oikeasti QLED-televisioita

Saksalainen oikeusistuin on määrännyt kiinalaisen televisiovalmistaja TCL:n lopettamaan QLED-televisioidensa kutsumisen QLED-televisioiksi.

Oikeuden teettämien testien mukaan TCL:n QLED-televisioina markkinoidut televisiot eivät täytä QLED-tekniikan määritelmää eivätkä vastanneet QLED-televisioilta odotettua väritoiston tasoa.

Korea Timesin mukaan saksalainen oikeusistuin kielsi TCL:ää markkinoimasta televisioitaan enää QLED-televisioina ja samalla TCL:ää kiellettiin myymästä tiettyjä televisiomallejaan kokonaan Saksassa.

Oikeusjutun TCL:ää vastaan oli nostanut korealainen elektroniikkajätti Samsung, joka syytti TCL:ää kuluttajien harhaanjohtamisesta mainonnassaan ja markkinoinnissaan. Yhtiö on nostanut vastaavat oikeusjutut TCL:ää vastaan myös useissa muissa maissa, mm. Yhdysvalloissa, joista odotetaan oikeusasteiden päätöksiä myöhemmin.



Kyseessä ei ole itse asiassa edes ensimmäinen kerta, kun TCL:ää syytetään siitä, että yhtiä myy televisoitaan QLED-televisioina, ilman, että ne käyttävät QLED-tekniikkaa. Jo pari vuotta sitten TCL:n televisioita testattiin (koreaksi) ja silloin televisioiden paneeleista ei pystytty havaitsemaan lainkaan materiaaleja, joita käytetään kvanttipisteiden luomiseksi QLED-paneeleissa.

QLED on siis yksi monista televisioiden paneeleissa käytetyistä tekniikoista. Olemme käyneet läpi erillisessä oppaassamme sitä miten QLED ja OLED eroavat toisistaan - ja kumpi on parempi.

Sille, onko televisiossa käytössä oikea kvanttipisteteknologia, ei toistaiseksi ole olemassa mitään globaalisti tunnustettua sertifikaattia. Aiheesta uutisoineen TechRadarin mukaan esimerkiksi Saksassa paikallinen sertifikaatteja myöntävä TÜV Rheinland on myöntänyt Samsungille "Real Quantum Dot Display" -sertifioinnin ja TCL:lle "Realistic Visual Experience" -sertifioinnin.

Uutinen ei ilahduta etenkään japanilaisen Sonyn televisioiden faneja, sillä uutisoimme alkuvuodesta, miten Sony lopettaa omien televisioidensa valmistuksen ja valmistus siirtyy TCL:lle.