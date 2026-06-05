Projekti käyttää ravintoloiden chatbotteja (luvatta) ilmaisina koodaajien työkaluina

Kuten ennakoimme jo keväällä, tekoälystä tuli kertaheitolla valtavan paljon kalliimpaa, kun tekoälyfirmat huomasivat, että niiden on pakko alkaa kerryttämään myös tuloja tai valtavat investoinnit datakeskuksiin eivät maksa koskaan itseään takaisin.

Samalla monelle aktiivisesti tekoälyä ohjelmoinnin apuna käyttävälle koodarille tulikin yhtäkkiä vastaan tilanne, että se tekoälyn käyttö, minkä sai aiemmin ostettua parilla kympillä kuukaudessa, alkoikin maksamaan satoja tai jopa tuhansia euroja kuukaudessa.

Tähän on sitten syntynyt monia luovia ratkaisuja. Fiksuimmat ovat siirtäneet osan tekoälylaskennasta omille tietokoneilleen ja siirtävät ainoastaan raskaimmat ja monimutkaisimmat päättelyketjut kalliiden, kaupallisten tekoälymallien käsiteltäväksi.

Ja sitten on... toisenlaisia ratkaisuja.

GitHubiin syntyi varsin paljon huomiota saanut projekti hiljattain, jossa tekoälylaskennan voi ulkoistaa kokonaan suurten, monikansallisten ravintoloiden chatbottien tehtäväksi.



Kyllä. Aivan oikein. Useimmat isot yritykset käyttävät nykyisin chatbottiensa tekoälymalleina joitain erittäin kehittyneitä suuria kielimalleja (LLM) joko OpenAI:lta tai Anthropicilta. Ja nehän soveltuvat mainiosti myös tekoälyavusteiseen ohjelmointiin.

Chipotlai Max yksinkertaisesti paketoi valtavan suuren amerikkalaisen ravintolaketju Chipotlen asiakaspalveluun tarkoitetun chatbotin tekoälytyökalujen ymmärtämäksi rajapinnaksi, jota voi käyttää samaan tapaan kuin OpenAI:n tai Anthropicin omia rajapintoja.

Samainen projekti uhoaa lisäävänsä mukaan muitakin jättiyritysten chatbotteja, jotta laskentatehoa olisi tarjolla entistä laajemmin.

Käytäntö on hyvin todennäköisesti laitonta - ja vähintäänkin rikkoo yritysten sivujen käyttöehtoja. Tekniikkaa kutsutaan inferenssin varastamiseksi. Emme millään tavalla kannusta edes kokeilemaan, vaan sen sijaan suosittelemme asentamaan omalle tietokoneelle paikallisen tekoälyn ja käyttämään sitä.