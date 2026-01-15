Legendaarinen Digg on taas täällä - haastaa Redditin

Pala internetin historiaa on palannut takaisin. Kaksikymmentä vuotta sitten netissä oli suuria verkkoyhteisöjä, aivan kuten niitä on nykyisinkin.

Yksi suurimmista ja etenkin teknologiasta kiinnostuneiden käyttäjien keskuudessa todennäköisesti se kaikkein suurin, oli amerikkalainen Digg.

Palvelu oli etenkin kiinnostavien linkkien loputon lähde, sillä pelkän keskustelun sijaan Diggin ydinajatus nojasi tuolloin yhteisöjen kuratoimiin linkkisuosituksiin, joista syntyi samalla myös keskustelua.

Sivusto oli suosionsa huipulla 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla, kunnes firma onnistui täysin itse möhlimään kaiken. Onnettomasti hoidetun sivustouudistuksen myötä yhteisö suuttui muutoksiin - ja käyttäjät katosivat, lähes yhdessä yössä.

Tuon uudistuksen jälkeen iso osa aktiivisimmista käyttäjistä siirtyi Redditiin ja Diggistä "paenneiden" käyttäjien aalto oli yksi hetkistä, joka kiskaisi Redditin nykyiseen asemaansa, verkon kiistattomasti suurimpana keskustelualustana.



Mutta Digg on taas täällä.

Monien omistusjärjestelyiden jälkeen Digg päätyi takaisin perustajansa Kevin Rosen sekä Redditin toisen alkuperäisen perustajan Alexis Ohanianin omistukseen. Sen jälkeen uutta, uusittua Diggiä on rakennettu jo pidemmän aikaa.

Nyt palvelu on avattu taas kaikille käyttäjille, ilman kutsulinkkejä tai rajoituksia. Se on edelleen kuratoituihin nostoihin pohjautuva palvelu, mutta toimintalogiikka on nyt ehkä enemmän nykyisen Redditin ja alkuperäisen Diggin yhdistelmää, jossa palvelun sisältä löytyy aliyhteisöjä. Mutta kaikissa yhteisöissä, kuten Redditissäkin, käyttäjien antamat äänet ratkaisevat julkaisujen suosion.

Mutta onko netissä enää tilaa Diggin kaltaiselle sivustolle ja riittääkö kaksikymmentä vuotta vanha maine enää nostamaan palvelua takaisin isoksi? Aika näyttää.

Uuteen Diggiin voi tutustua osoitteessa digg.com.