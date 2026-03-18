Mediatiedot: Oura kaappasi Applen johtajan laitekehityksensä pomoksi

Applen älykotilaitteiden suunnittelusta vastannut johtaja Brian Lynch siirtyy älysormuksia valmistavan Ouran palkkalistoille.

Bloombergin mukaan Lynchista tulee Ouralla laitteistosuunnittelusta vastaava varatoimitusjohtaja. Ennen Ouralle siirtymistään Lynch ehti työskennellä Applella yli 20 vuoden ajan erilaisissa johtotehtävissä, muun muassa yhtiön älykotilaitteiden ja aiemmin myös autokehitystiimin parissa.

Viime vuosien aikana Oura on onnistunut houkuttelemaan siipiensä suojaan useita entisiä Applen työntekijöitä. Tämä kertoo paitsi Ouran kasvavasta vetovoimasta teknologiasektorilla, myös siitä, että kilpailu osaajista on alalla jatkuvasti kiristymässä. Ouran toimitusjohtaja Tom Hale vahvisti rekrytoinnin ja kertoi Lynchin liittyvän yhtiöön laitteistotekniikan johtavana varatoimitusjohtajana.



Ouran kannalta Lynchin rekrytointi on selkeä vahvistus yhtiön laitteistokehitykseen ja samalla osoitus siitä, miten Ouran tuotekehitys on kasvamassa Yhdysvalloissa. Ourahan siirsi pääkonttorinsa Yhdysvaltoihin alkuvuodesta 2026 ja yhtiö ei ole enää edes nimellisesti suomalainen, vaikka tuotekehitystä Suomessa tekeekin.