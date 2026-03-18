Spotifyyn saapui kauan toivottu uudistus: Uusi tila ohittaa tietokoneen äänenkäsittelyn ja tarjoaa parasta mahdollista laatua

Ruotsalainen suoratoistopalvelu Spotify on julkaissut uuden ominaisuuden, joka on tarkoitettu äänenlaadusta tarkoille käyttäjille - niin kutsutuille audiofiileille. Uusi yksinomainen tila (Exclusive Mode) tarjoaa mahdollisuuden toistaa musiikkia tietokoneella mahdollisimman puhtaasti ja bittitarkasti, ilman että tietokoneen oma äänikäsittely muuttaa alkuperäistä ääntä. Ominaisuus on saatavilla Windowsille ja on tulossa myöhemmin myös Maceille.

Yksinomainen tila otetaan käyttöön Spotifyn työpöytäsovelluksen asetuksista. Kun tila aktivoidaan, Spotify ottaa hallintaansa tietokoneen ääniulostulon - esimerkiksi ulkoisen DAC-muuntimen kautta - ja ohittaa käyttöjärjestelmän oman äänenkäsittelyn kokonaan. Ohittamalla tietokoneen käyttöjärjestelmän äänenkäsittely kokonaan, pystytään välttämään äänenlaadun häviö sekä käyttöjärjestelmän omien äänten sekoittuminen musiikin sekaan. Lopputuloksena käyttäjä kuulee musiikin mahdollisimman lähellä sitä, miltä se on alkuperäisessä muodossaan kuulostanut.



Ominaisuuden käyttöönotto edellyttää, että käyttäjällä on ulkoinen DAC tai muu ääniliitäntä - käytännössä monien tietokoneiden sisäänrakennetut kuuloke- tai kaiutinportitkin ovat yhteensopivia ekslusiivisen tilan kanssa.

Tila tuo mukanaan myös joitain rajoitteita. Kun eksklusiivinen tila on käytössä, muut sovellukset eivät voi toistaa ääntä kyseisen äänilaitteen kautta lainkaan, eli esimerkiksi käyttöjärjestelmän ilmoitukset eivät kuulu ollenkaan. Lisäksi Spotifyn tietyt ominaisuudet, kuten automix ja crossfade, eivät ole käytettävissä Eksklusiivisessa tilassa. Lisäksi musiikkivideot ja podcastit eivät tue eksklusiivista tilaa.

Uusi toistotila on ollut pidemmän aikaa toivottu ominaisuus erityisesti niille käyttäjille, jotka ovat panostaneet laadukkaaseen äänentoistoon ja käyttävät Spotifyta tietokoneellaan. Yhdistettynä Spotifyn hiljattain lisäämään häviöttömään tilaan, saa uudesta toistotavasta eniten irti. Ominaisuuden saapuminen on herättänyt varsin laajaa hehkutusta mm. Redditin yhteisöissä. Vastaavaa tilaa ei ole saatavilla esim. Apple Musiciin lainkaan, edes Maceilla.

Suomeksi Spotify kutsuu tilaa joissain dokumenteissaan eksklusiivisena tilana, mutta joissain taas todella hämmentävästi sitä kutsutaan yksinomaiseksi tilaksi.

Asetuksen saa päälle näin:

päivitä Spotifyn Windows-sovellus uusimpaan versioon

avaa vasemman yläkulman kolmen pisteen valikko

valitse Muokkaa ja sen alta Asetukset

ja sen alta rullaa asetuksia taajuuskorjaimen alapuolelle, josta kyseinen kohta löytyy



Tilaa ei voi käyttää Bluetooth-kuulokkeiden kanssa, joissa musiikkia pakataan joka tapauksessa häviöllisesti.