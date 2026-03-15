Pitkät mainokset saapuvat YouTubeen - ei voi ohittaa

YouTube on alkanut korvaamaan vauhdilla perinteisten TV-kanavien paikkaa ihmisten olohuoneissa. Kehitys on pisimmillään Yhdysvalloissa, jossa YouTube on jo katsotuin media olohuoneiden televisioissa - ohittaen suoratoistopalvelut ja perinteiset TV-kanavat.

Samalla yhtiöstä on tullut maailman suurin videosisältöön mainostilaa myyvä toimija, ohittaen tässäkin kaikki perinteiset TV-jätit.

Ja nyt yhtiö on ottamassa uutta askelta kohti perinteistä televisiolähetystä, sillä YouTuben emoyhtiö, maailman suurin mainostoimija Google on vahvistanut tiedot uusista YouTuben mainosmuodoista.

Mainostajat voivat ostaa jatkossa aiempaa pidempiä, jopa 30 sekuntia kestäviä videomainospaikkoja, joita ei voi ohittaa lainkaan. Pitkät mainokset näkyvät vain ja ainoastaan televisiosta YouTubea katsoville katsojille.

YouTuben katselu on siirtynyt jo pääosin televisiossa katsottavaksi eli valtaosa käyttäjistä ei enää katso YouTuben videoita puhelimellaan tai tietokoneellaan, vaan suoraan television sovelluksilla tai televisioon yhdistetyn mediatoistimen kautta.



Samaan aikaan YouTube on kiristänyt jo vuosien ajan ruuviaan mainosestäjiä vastaan ja markkinoi katsojille kuukausimaksullista, mainosvapaata YouTube Premium -tilausta.