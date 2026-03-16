Tutkimus: Automaattinen eCall-järjestelmä pelastaa ihmishenkiä, mutta hätäkeskus hukkuu virheilmoituksiin

Auton eCall-hätäpuhelu on todistanut tarpeellisuutensa pelastamalla ihmishenkiä Suomessa. Samalla järjestelmä on kuitenkin suuren muutoksen edessä: nykyinen teknologia on vanhenemassa käsiin 2G-verkkojen alasajon myötä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilaama ja VTT:n toteuttama tuore tutkimus osoittaa, että automaattinen eCall-hätäpuhelu esti arviolta yhden liikennekuoleman vuosina 2019–2023. Järjestelmän yleistyessä sen arvioidaan pelastavan jatkossa yhden hengen joka vuosi.



Kansainvälisesti uraauurtava tutkimus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tilasi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ltä tutkimuksen automaattiseen hätäpuhelujärjestelmä eCalliin liittyen.

Vaikka sama eCall-järjestelmä on käytössä koko Euroopassa, ei vastaavaa tutkimusta ole aiemmin toteutettu. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia eCallilla on ollut Suomessa järjestelmän ensimmäisinä käyttövuosina. Samalla arvioitiin, millaisia vaikutuksia järjestelmällä on liikenneturvallisuuteen vuoteen 2036 mennessä.

"Tutkimus oli menetelmällisesti haastava ja kansainvälisesti uraauurtava. Vastaavaa, laajoihin aineistoihin perustuvaa tutkimusta eCall-järjestelmän todellisista vaikutuksista ei ole tehty missään muualla", kertoo johtava asiantuntija Anna Schirokoff Traficomista.

eCallin avulla hätäkeskukseen välittyy automaattisesti onnettomuuteen joutuneen auton sijaintitieto ja muuta oleellista tietoa. Tiedot auttavat hätäkeskuspäivystäjää arvioimaan tilanteen vakavuutta ja kiireellisyyttä.



Pelastaa ihmishenkiä, mutta kuormittaa hätäkeskusta

Tutkimuksen mukaan eCall esti yhden liikennekuoleman vuosina 2019-2023. Järjestelmän yleistyessä sen odotetaan pelastavan vuosittain yhden henkilön.

Eniten järjestelmästä on hyötyä yksin ajavalle kuljettajalle, joka esimerkiksi suistuu tieltä eikä kuljettaja kykene itse soittamaan apua.

Järjestelmä tosin kuormittaa hätäkeskusta merkittävästi tällä hetkellä.

Hätäkeskuksiin tulevista eCall-ilmoituksista 80 % on ollut aiheettomia. Manuaalisista eCall-ilmoituksista aiheettomia on ollut jopa 94 %.

"Hätäkeskuslaitos muistuttaa, että järjestelmää ei pidä testata, sillä se kuormittaa hätänumeroa 112. eCall on vain kiireellisiä hätätilanteita varten", tähdentää kehittämispäällikkö Tommi Hopearuoho Hätäkeskuslaitokselta.

Iso muutos luvassa lähivuosina

Tällä hetkellä eCall-järjestelmä on Suomessa noin joka kahdeksannessa henkilö- ja pakettiautossa. Vuodesta 2027 alkaen jokaisessa uudessa henkilö -ja pakettiautossa tulee olla eCall.





Vuonna 2035 Suomen henkilö- ja pakettiautoista noin 27 %:ssa arvioidaan olevan eCall-järjestelmä, Traficom kertoo.

Vuoden 2027 jälkeen kyseessä on tosin eCallin seuraavasta versiosta, NGeCall-järjestelmästä (Next Generation eCall). NGeCall korvaa kokonaan eCallin, joka samalla tarkoittaa merkittävää päivitystarvetta vanhan teknologian tullessa päätökseensä.

Nykyinen eCall hyödyntää 2G/3G -verkkoja. Näistä 3G-verkot on jo suljettu ja 2G-verkot tulevat päätökseensä vuoden 2029 jälkeen, kun teleyritysten velvollisuus ylläpitää 2G-verkkoja päättyy. Kun 2G-verkot on suljettu, Hätäkeskuslaitoksen valmius vastaanottaa ilmoituksia eCall-järjestelmästä päättyy.

Jos ajoneuvossa on eCall, on tärkeää tarkistaa, kuinka järjestelmä päivitetään uuteen versioon. Päivityksestä voi tiedustella ajoneuvon jälleenmyyjältä, kertoo Hätäkeskuslaitos vuoden 2025 lopulla julkaistussa tiedotteessaan.





eCall ja NGeCall ovat yleiseurooppalaisia järjestelmiä, jotka ovat viranomaisten hyväksymiä ja hätäkeskustietojärjestelmän kanssa yhteensovitettuja hätäviestijärjestelmiä.

Markkinoilta löytyy myös muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Applella on kolarintunnistus iPhone 14 -malleissa tai uudemmissa. Tällaiset järjestelmät voivat olla tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä varajärjestelmiä, kun auton oma järjestelmä vanhenee.