Netflix esti salasanojen jakamisen: Tilaajamäärä kasvoi hurjasti

Netflix ryhtyi tänä vuonna rajoittamaan salasanojen jakamista kovalla kädellä ja uudistus saapui Suomeenkin. Nykyisin Netflixin tunnusten jakaminen on tehty jo tuskastuttavan vaikeaksi.

Moni vannoikin lakkauttavansa Netflixin tilauksen uudistuksen myötä. Mutta nyt näyttää siltä, että kävikin päinvastoin: Netflixin tilaajamäärä ja tulot kasvoivat kohisten.

Yhtiön uusimman vuosineljänneksen talouslukujen mukaan tilaajamäärä kasvoi lähes 6 miljoonalla uudella tilaajalla, joka oli analyytikoiden arviota reilusti enemmän. Netflixin tilaajamäärä on nyt maailmanlaajuisesti hurjat 238 miljoonaa.

Myös toinen vihattu uudistus on toiminut odotettua paremmin, nimittäin mm. Yhdysvalloissa käyttöön tullut mainoksia sisältävä, edullisempi Netflixin tilausmuoto. Netflixin mukaan mainosmyynti on edennyt odotuksia paremmin. Samalla yhtiö on lakkauttanut Yhdysvalloista ja Britanniasta halvimman mainoksettoman tilausmuodon - ja puskee käyttäjiä joko kalliimman tilausmuodon tai mainoksia sisältävän, halvemman tilausmuodon suuntaan.



Joten tulevaisuus näyttää hyvinkin selkeältä: Netflixin salasanoja ei kotiosoitteen ulkopuolella jaeta - ja halvinta Netflixin tilausta etsivien pitää hyväksyä jatkossa mainokset.